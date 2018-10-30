BKM Mutfak, sinemaya, televizyona ve sahnelere yeni yetenekler kazandırmak için Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ve Akasya Kültür Merkezi (AKM) ile birlikte Oyunculuk Atölyeleri'ni kurarak yeni bir oluşuma imza attı. Yılmaz Erdoğan'ın genel sanat yönetmenliğinde başlayacak olan 'Oyunculuk Atölyeleri'nde Onur Atilla, Taner Rumeli, Bülent Çatar, Gülsüm Alkan'ın da aralarında olduğu birçok tecrübeli eğitmen yeni yeteneklerin ortaya çıkarmak için kolları sıvadı.



TÜRKİYE'DE İLK KEZ KOMEDİ OYUNCULUĞU EĞİTİMLERİ VERİLECEK...

BKM Mutfak, böylelikle Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ve Akasya Kültür Merkezi (AKM) işbirliğiyle kurduğu Oyunculuk Atölyeleri ile uzun süredir yeni yeteneklere, özellikle skeç, komedi ve stand-up alanında yaptığı yatırımlara akademik kimlik kazanmış oldu.

BKM MUTFAK SERTİFİKA VERECEK

'Oyunculuk Atölyeleri'nde temel oyunculuk, kamera önü oyunculuğu ve komedi oyunculuğu dallarında eğitim verilecek. BKM Mutfak, bir ilke daha imza atarak komedi oyunculuğu dalında eğitim veren ilk kurum olacak. Kasımda başlayacak Oyunculuk Atölyeleri'ne katılan 15 yaş üstündeki kişiler, eğitimlerini 15 kişilik sınıflarda alacak. 3 ay sürecek eğitim sonrasında BKM Mutfak'tan katılım sertifikası verilecek.



EĞİTMENLER:

Onur Atilla ( Komedi Oyunculuğu Eğitmeni): Tiyatro ile ilkokul yıllarında yıllarda tanıştı. 2012'de Anadolu Üniversitesi ile birlikte PERA Güzel Sanatlar Akademisi Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu. Tiyatro Kılçık, Tiyatro Kedi, Tiyatro Bahane, Tiyatro Pera’da çalıştı. 2006'dan itibaren Tiyatro Kılçık ve Tiyatro Bahane'de oyunculuk, yazarlık ve eğitmenlik yaptı. TRT Okul'da yayınlanan 'Partal' adlı komedi programının yazarlığını ve oyunculuğunu yaptı. TRT Çocuk’ta 'Kasaba'da seslendirme, 'Karagöz' adlı programda hem yazarlık hem seslendirme, Tarlabaşı Toplum Merkezi’nde ve devlet okullarında ise yaratıcı drama eğitmenliği yaptı. 'Güldür Güldür Show' adlı komedi programında oyunculuk yapmaya devam etmektedir.

Taner Rumeli (Temel oyunculuk, kamera önü oyunculuğu eğitmeni): Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 1999'da 'Keşanlı Ali Destanı' adlı tiyatro oyunuyla profesyonel oyunculuk hayatına başladı. Sonrasında 'Öyle Bir Geçer Zaman ki', 'İnadına Aşk', 'Unutma Beni' gibi birçok TV dizisinde rol adı. Sinema, reklam filmlerinde de rol alan Taner Rumeli, oyunculuk hayatına devam etmektedir.

Bülent Çatar (Temel Oyunculuk eğitimi): Yeditepe Sanat Yönetimi bölümünü bitirdi. 1995'de Zeytinburnu Belediyesi Sanat Yönetmenliği yaptı. Ardından Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda yardımcı yönetmen olarak çalıştı. 1998'de Tiyatro Bahane'yi kurdu. Birçok çocuk ve yetişkin oyunları sergiledi. Aydın Doğan İletişim Lisesi'nde ve birçok özel ve devlet okulunda, Peramart Ali Sunal Oyunculuk Atölyesi ve Ezo Sunal Çocuk Atölyesi'nde yaratıcı drama-tiyatro eğitmenliği yaptı. Kurumsal şirketlerde danışmalık, eğitmenlik ve etkinlik yönetim üzerine eğitimler verdi. 2018'de BKM Mutfak Çocuk Atölyesi'nin kuruculuğunda yer aldı.

Gülsüm Alkan ( Komedi Oyunculuğu, Temel oyunculuk, kamera önü oyunculuğu eğitmeni): Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Tiyatro Tarihi ve Teorisi Anabilim Dalı’ndan mezun oldu. 1998-2005 yılları arasında Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları’nda çeşitli oyunlarda yönetmen yardımcı ve oyuncu olarak görev aldı. 2006'da BKM Mutfak Atölye’ye girdi. 2008-2011 yılları arasında 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' televizyon programında, 2013'de '3+1' adlı talk show programı içinde yer alan skeçlerde oyunculuk yaptı. 'Bir Demet Tiyatro', 'Bana Baba Dedi', 'Hayat Şarkısı' adlı dizilerde ve 'Neşeli Hayat', 'Çok Film Hareketler Bunlar', 'Deliha', 'El Değmemiş Aşk', 'Şansımı Seveyim', 'Parayı Bulduk', 'Sen Kiminle Dans Ediyorsun' adlı filmlerde rol aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bünyesinde oyuncu olarak görev yapmaktadır.

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