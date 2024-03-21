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        Haberler Dünyadan Blade Runner oyuncusu M. Emmet Walsh hayatını kaybetti - magazin haberleri

        Blade Runner oyuncusu M. Emmet Walsh hayatını kaybetti

        'Blade Runner', 'Knives Out' gibi yapımlarda rol alan M. Emmet Walsh, 88 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 16:30 Güncelleme: 21.03.2024 - 16:32
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        Blade Runner yıldızı hayatını kaybetti
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        'Blade Runner', 'Knives Out' gibi 150'den fazla filmde rol alan M. Emmet Walsh, 88 yaşında hayatını kaybetti.

        Ünlü oyuncunun ölüm haberini veren menajeri Sandy Joseph, Walsh'in kalp krizi sonucu Vermont'ta hayata veda ettiğini açıkladı.

        M. Emmet Walsh, son olarak 2019 yapımı 'Knives Out' filminde rol aldı

        İlk olarak 1969 yılında 'Alice’s Restaurant' filmiyle oyunculuğa adım atan Walsh, 1982'de Harrison Ford ile 'Blade Runner' filminde, 1986'da 'Critters' adlı korku filminde, 1997'de de 'My Best Friend’s Wedding' filminde rol aldı.

        Ünlü oyuncu son olarak 2019 yapımı 'Knives Out'ta yaşlı güvenlik görevlisini canlandırdı.

        TV yapımlarında da rol alan oyuncu 'Sneaky Pete', 'The Mind of the The Married Man', 'Frasier', 'The X-Files', 'NYPD Blue' ve 'The Bob Newhart Show' gibi projelerde bulundu.

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        #M. Emmet Walsh
        #Knives Out
        #Blade Runner
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