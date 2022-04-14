Bloomberg-Ciner Medya işbirliği güçlü bir şekilde devam ediyor

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Dünyanın önde gelen haber kuruluşlarından Bloomberg ile Türkiye’nin en önemli medya gruplarından Ciner Medya Grubu arasında 27 Ocak 2010'da başlayan işbirliği 2025 yılına kadar uzatıldı.

Bu işbirliği ile ortaya çıkan ve 2010 yılında kurulan Bloomberg HT markası, ekonomi yayıncılığı alanında yaygın bir ağı kapsamaktadır.

Bloomberg HT, amiral gemisi Bloomberg HT televizyonunun yanı sıra finans alanında internet yayıncılığının öncülerinden BloombergHT.com, Bloomberg HT Radyo, sosyal medya ve dijital medya mecralarıyla Türkiye'nin en çok takip edilen ekonomi platformu konumunda.

Bloomberg, iş dünyası ve finans konularında dünyanın lider medya platformudur.

Bloomberg Medya Grubu, 120 ülkede 2.700'den fazla basın mensubunu istihdam etmekte ve 60'tan fazla ülkede 1.000'den fazla istasyondan günde 5.000'in üzerinde haber üretmektedir.