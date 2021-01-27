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Bloomberg HT 11 yaşında

Ekonominin nabzını tutan ve Türkiye'nin en güçlü ekonomi içeriğini üreten Bloomberg HT 11. yaşını kutluyor.

Bloomberg HT 11 yaşında
HABERTURK.COM

Ekonominin nabzını tutan ve Türkiye'nin en güçlü ekonomi içeriğini üreten Bloomberg HT 11. yaşını kutluyor. 11 yıl boyunca her yeni iş gününe birlikte başladığınız, ekonominin nabzını tutarak en hızlı ve en doğru şekilde sizlere ulaştıran, küresel piyasaların baş döndürücü veri akışını tüm detaylarıyla analiz eden Bloomberg HT, 11. yaşına özel tanıtımlar yayınladı.

Doğru, dürüst ve gerçek zamanlı bilgi için Türkiye'nin ekonomi platformu Bloomberg HT her zaman yanınızda!

Ekonominin sıcak gelişmeleri, küresel piyasalarda paranın yönü, çarpıcı piyasa yorumları, borsalarda son dakika gelişmeleri, küresel dünyayı anlamanız, yatırımlarınıza doğru yön vermeniz için Bloomberg HT yanı başınızda; evinizde, iş yerinizde, çok yakınınızda her zaman sizlerle olmayı sürdürüyor.

Alanında uzman ekibiyle 11 yılda Türkiye'nin en güçlü ekonomi içeriğini üreten Bloomberg HT, yeni yaşında da çıtasını daha yükseğe taşımak için yine sizlerle birlikte olmaya devam edecek.

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