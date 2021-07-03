BM Güvenlik Konseyi, Etiyopya’nın Tigray bölgesi için uyarıda bulundu 0:00 / 0:00

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Üst düzey BM yetkilileri Güvenlik Konseyi'ni uyararak Etiyopya'nın Tigray bölgesinde 400,000'den fazla kişinin şu anda kıtlık içinde olduğu ve federal hükûmetin tek taraflı ateşkesine rağmen bölgede daha fazla çatışma riski olduğu konusunda uyardı.

Güvenlik Konseyi, Eritre'den birlikler tarafından desteklenen hükûmet güçleri ile Tigray'ın ayrılıkçı örgütlenmesi TPLF Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında çıkan çatışmalardan bu yana ilk halka açık toplantısını gerçekleştirdi.

BM Yardım Şefi Vekili Ramesh Rajasingham, konseye, Tigray'daki insani durumun son haftalarda kıtlık çeken insan sayısında 50 bin artışla önemli ölçüde kötüleştiğini söyledi.

Vekil, "400, 000'den fazla kişinin kıtlık eşiğini aştığı ve 1,8 milyon kişinin daha kıtlığın eşiğinde olduğu tahmin ediliyor. Bazıları rakamların daha da yüksek olduğunu öne sürüyor. 33 bin çocuk ciddi şekilde yetersiz besleniyor” dedi.

Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, Etiyopya hükûmetinin "insani felaketi ele almak için ateşkesi kullanmayı gerçekten istediğini" göstermesi gerektiğini söylerken yaşanan durumun bir kuşatma olduğunu da söyledi.

Aynı zamanda Etiyopya ve Afrika Boynuzu için de güncel durumun yıkıcı sonuçların olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Etiyopya'nın BM Büyükelçisi Taye Atske Selassie Amde, konseye hitaben yaptığı konuşma da ateşkesin sadece ‘‘hayat kurtarmak" ile ilgili olduğunun altını çizdi.

Ateşkes kapsamında, TPLF'yi ateşkesi onaylamaya ve komşu Eritre birliklerinin de tamamen geri çekilmesi amaçlanıyor.

Rusya ve Çin bu bölgede BM Güvenlik Konseyi’nin toplantısının amacını sorgulayarak bunun bir iç mesele olduğunu açıkça belirttiler. Rusya'nın BM Büyükelçisi, "Güvenlik Konseyi'nin sorunu çözmeye yönelik müdahalesinin ters tepeceğine inanıyoruz" ifadesinde bulundu.

Rusya ve Çin, ABD, Fransa ve İngiltere ile birlikte konseyin veto yetkisine sahip.