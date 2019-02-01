BM Genel Sekreter Yardımcısı Mirjana Spoljaric Egger'in açıklamalarından öne çıkan satır başları;



"(Göbeklitepe) Burası benzersiz ve eşsiz bir yer, herkesin burayı gelip görmesini tavsiye ederim"

- "Burası toplumların aslında düşündüğümüzden çok daha eski olduğunu bize öğretiyor. Sadece kültürel mirası değil, doğal mirasımızı da aynı şekilde korumamız için burası bize önemli bir ders veriyor. Bu bölgede kültürel ve doğal miras açısından korunması gereken çok fazla değer var"