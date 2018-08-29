BM Güvenlik Konseyi'ne İdlib uyarısı: Daha önce benzeri görülmemiş bir kriz yaşanabilir
BM'nin İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Başkanı John Ging, Güvenlik Konseyi'ne İdlib'deki insani krizinin tırmanabileceği uyarısında bulunup harekete geçilmesi çağrısı yaptı.
29.08.2018 - 14:40 | Güncelleme:
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Başkanı John Ging, Güvenlik Konseyi'ne Suriye'nin İdlib vilayetinde tırmanan gerilimin 'daha önce görülmemiş bir insani acil durum' yaratabileceği uyarısında bulundu.
Ging, İdlib'te ve Suriye'nin kuzeybatısındaki üç vilayette düzenlenen hava bombardımanlarında çok sayıda can kaybı yaşandığını, bölgenin zarar görüp yerle bir olduğunu ve yerinden edilenleri ağırlayan topluluklar ve insani yardım çalışanları üzerindeki baskının arttığını söyledi.
BM yetkilisi, "İnsani yardım kuruluşları, çalışmalarını sürdürebilmek ve durumun kötüleşme ihtimaline karşı hazırlıklı olmak için, sınır ötesi destek ve mali bağışçılarımızın fedakârlıkları sayesinde, kendilerine sağlanan kaynaklarla ellerinden geleni yapıyorlar" dedi.
BM Güvenlik Konseyi'nin aylık Suriye toplantısında konuşan Ging, BM ile ortak çalışan insani yardım kuruluşlarının Suriye'nin kuzeybatısında, Türkiye sınırındaki bölgelerde olası krize karşı insani yardım planlarının sonuna geldiklerini belirtip mevcut faaliyetlerine de devam ettiklerini söyledi.
Türkiye üzerinden gıda yardımı
Bu kuruluşlar, çok sayıda sivilin hayati ihtiyaçlarının karşılanması için çalışıyor. Temmuz ayında 680 bin kişiye Türkiye üzerinden gıda yardımında bulunuldu.
Ging, BM Acil Yardım Koordinatörü Mark Lowcock'un Şam'da hükümet yetkilileriyle bir araya gelip Suriye geneline yardım dağıtımının nasıl sağlanacağı konusunda temaslarda bulunduğu bilgisini de verdi.
Ging, İdlib'de krizin tırmanmasını önlemek ve acil ihtiyaçların karşılanması için Güvenlik Konseyi'nin katılımının kritik öneme sahip olduğu kaydetti.
Ging Güvenlik Konseyi'ne, hayatını kaybeden eski BM Genel Sekreteri ve BM-Arap Birliği'nin eski Suriye temsilcisi Kofi Annan'a atıfta bulunarak seslendi:
"Bu (krizin) önlenmesi için Güvenlik Konseyi üyelerinin ellerinden geleni yapmaları çağrısında bulunuyoruz. Kofi Annan'ın dediği gibi 'Kendi sorunlarımızla başa çıkmak için araçlarımız ve kapasitemiz var, yeter ki siyasi irade olsun."
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BM Güvenlik Konseyi'ne İdlib uyarısı: Daha önce benzeri görülmemiş bir kriz yaşanabilir/bm-guvenlik-konseyi-ne-idlib-uyarisi-daha-once-benzeri-gorulmemis-bir-kriz-yasanabilir-21220992122099
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