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        Haberler Dünya BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın Gazze'de "insani ateşkes" çağrısı yapan tasarısını reddetti - Dünya haberleri

        BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın Gazze'de "insani ateşkes" çağrısı yapan tasarısını reddetti

        Rusya'nın Gazze'de "insani ateşkes" çağrısı yapan ve her türlü sivil ölümü kınayan karar tasarısı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) reddedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 04:19 Güncelleme: 17.10.2023 - 04:19
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        BMGK, "insani ateşkes" çağrısı yapan tasarıyı reddetti
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        15 üyeli BM Güvenlik Konseyinde Rusya'nın İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin karar tasarısı oylandı.

        Tasarı, 5 'evet' oyu alırken, 6 'çekimser' ve 4 'hayır' oyuyla reddedildi.

        ABD, İngiltere, Fransa ve Japonya 'hayır' oyu kullandı.

        Rusya'nın karar tasarısında birebir Hamas'tan bahsedilmezken, tüm sivil ölümler kınandı.

        Rusya'nın tasarısına alternatif olarak Brezilya'nın ortaya koyduğu ve oylaması başka bir güne ertelenen tasarı ise "Hamas'ın terör saldırılarını" kınarken, ateşkes yerine "insani duraksama" talep ediyor.

        BMGK'de bir karar tasarının onaylanabilmesi için en az 9 'evet' oyu alması gerekiyor ve daimi üyelerden hiçbirinin tasarıyı veto etmemesi gerekiyor.

        BATILI ÜLKELER DÜNYANIN BEKLENTİLERİNİ EZDİ

        Oylamanın ardından açıklamada bulunan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ülkesinin ortaya koyduğu tasarının tamamen insani olduğunu belirterek, BMGK'nin yine "Batı bloku"nun bencil siyasi çıkarlarına rehin edildiğini kaydetti.

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        Nebenzia, bölgedeki gerginliğin çok ciddi boyutlara ulaştığını ve tüm dünyanın bugün kanı durdurmak için BMGK'nin alacağı kararı beklediğini belirterek, "Batılı ülkeler bu beklentileri ezdi." değerlendirmesinde bulundu.

        ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield ise Rusya'yı, tasarısını diğer ülkelerle istişare etmeden sunmakla suçladı.

        "Tasarı Hamas'tan hiç bahsetmiyor. Hamas'ı kınamaktan kaçınarak Rusya masum sivillere gaddarca davranan bir terör örgütünün üstünü örtüyor." diyen Thomas-Greenfield, bunun korkunç bir hamle olduğunu kaydetti.

        KATLİAMI DURDURUN

        Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansour ise BMGK'yi 10 gündür Gazze Şeridi'nde 2 milyon kişiye yönelik saldırıya karşı seyirci kalmakla suçladı.

        İnsanların öldürüldüğünü, yaralandığını, yerlerinden edildiğini ve terörize edildiğini belirten Mansour, "Daha fazla Filistinliyi öldürmek İsrail'i daha güvenli kılmayacak." dedi.

        Mansour, acilen üç alanda harekete geçilmesi gerektiğini belirterek, "Halkımıza yönelik saldırılar acilen durdurulmalı, Gazze Şeridi'ne acilen engelsiz insani yardım erişimi sağlanmalı ve halkımızın zorla yerinden edilmesine engel olunmalı." diye konuştu.

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        Sivillerin her yerde korunması gerektiğinin altını çizen Mansour, "Çatışmanın bölgeye ve uluslararası alana yayılmasını engellemek istiyorsanız, o zaman katliamı durdurun." çağrısında bulundu.

        BMGK EN SON İSRAİL-FİLİSTİN İÇİN 2016'DA KARAR ONAYLAMIŞTI

        En son İsrail-Filistin sorununa ilişkin 2018'de karar tasarıları oylanmıştı. Gazze'de süren gerginlik sonucu ABD ve Kuveyt tarafından sunulan karar tasarıları reddedilmişti.

        BMGK'de İsrail-Filistin sorununa dair son karar tasarısı 2016'da onaylanmıştı. ABD'nin 'çekimser' oy kullandığı 2234 sayılı karar tasarısı 14 'evet' oyuyla kabul edilmişti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Birleşmiş Milletler
        #rusya
        #israil
        #Filistin
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