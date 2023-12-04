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        Haberler Dünya BM, İsrail'in Batı Şeria'da artan operasyonları ve yerleşimci şiddeti nedeniyle "endişeli"

        BM, İsrail'in Batı Şeria'da artan operasyonları ve yerleşimci şiddeti nedeniyle "endişeli"

        Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da artan İsrail operasyonları, yerleşimci şiddeti, yüksek sayıda ölüm ve gözaltına alınmalar konusunda endişe etmeyi sürdürdüğünü bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 21:43 Güncelleme: 04.12.2023 - 21:43
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        BM endişelerini tekrarladı
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        BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Dujarric, "İsrail'in saldırılarının hedefi Gazze'de sivillerin, değerli bilim insanlarının, gazetecilerin, BM çalışanlarının öldüğünü görüyoruz ve bu nedenle insani ateşkes çağrımızı yinelemek istiyoruz." dedi.

        Sözcü Dujarric, Batı Şeria'da artan İsrail operasyonları, yerleşimci şiddeti, yüksek sayıda ölüm ve gözaltına alınmalar konusunda endişe etmeyi sürdürdüklerini dile getirdi.

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        #BM
        #Stephane Dujarric
        #haberler
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