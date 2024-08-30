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        Haberler Dünya BM, İsrailli bakanın 'Batı Şeria'dakilerin zorla yerinden edilmesine' dair açıklamasını kınadı | Dış Haberler

        BM, İsrailli bakanın 'Batı Şeria'dakilerin zorla yerinden edilmesine' dair açıklamasını kınadı

        Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Batı Şeria'daki Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmeleri yönündeki açıklamasını şiddetle kınadıklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 13:30 Güncelleme: 30.08.2024 - 13:30
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        BM'den İsrail'e 'Batı Şeria' kınaması
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        Shamdasani, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

        Katz'ın "Batı Şeria halkı, Gazze'de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmeli" şeklindeki açıklamasını şiddetle kınayan Shamdasani, "Bu açıklamalar sadece çok kötü olan durumu daha da tırmandırmaya hizmet eder." dedi.

        Shamdasani, yetkililer tarafından yapılan bu açıklamaların, insan hakları ihlallerini de teşvik edebileceğini aktardı.

        İsrail'in 28 Ağustos'ta geniş çaplı saldırılar başlattığı işgal altındaki Batı Şeria'da yaşananlardan da son derece endişeli olduklarını söyleyen Shamdasani, saldırıların buradaki felaket seviyesinde olan durumu daha da kötüleştirme riski taşıdığının altını çizdi.

        Shamdasani, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı işlenen ihlaller için uzun süredir devam eden bir "cezasızlık" durumunun olduğuna işaret ederek, bu ihlallerin kurbanları için hesap verebilirlik ve adalet olmadığını vurguladı.

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