BM Suriye Temsilcisi de Mistura: İdlib'de 10 bin El Kaide ve El Nusra üyesi var
Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, İdlib'de El Nusra ve El Kaide üyesi olan 10 bin kişi ile ailelerinin bulunduğunu söyledi. De Mistura, çatışmanın başlaması durumunda iki tarafın da kimyasal silah kullanabileceğine dikkat çekti ve ekledi: Taraflar güvenilir bir insani koridor açarak sivil nüfusun geçici olarak bölgeden çıkıp daha güvenli bir yere yerleşmesini sağlamalı.
31.08.2018 - 12:34 | Güncelleme:
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, İdlib'de El Nusra ve El Kaide üyesi olan 10 bin kişi ile ailelerinin bulunduğunu söyledi.
Bölgede yabancı savaşçıların oranının da yüksek olduğunu belirten de Mistura, Suriye'nin İdlib'e operasyon başlatması durumunda iki tarafın da kimyasal silah olarak klor gazı kullanabileceğini vurguladı.
De Mistura, İdlib'de bir insani koridor açılmasının gerekli olduğunu, bölgedeki 2,9 milyon sivilin hayatın tehlikede olduğunu açıkladı:
"Bir yandan İdlib'deki teröristleri yenmek diğer yandan da bunu çok fazla insanın hayatını etkilemeden yapmak gibi bir ikilem var.
"Taraflar güvenilir bir insani koridor açarak sivil nüfusun geçici olarak bölgeden çıkıp daha güvenli bir yere yerleşmesini sağlamalı.
"Fakat bu yeni yer muhtemelen hükümet kontrolü altında olacak, bu yüzden hükümetin yapıcı desteği ve BM'nin de orada varlığına ihtiyaç var. Eğer bu gerçekleşirse aynı zamanda üç garantör ülkeye en kötü senaryodan kaçınmak için bir çözüm bulma adına daha fazla zaman sağlanmış olur."
İsviçre'nin Cenevre kentinde muhabirlerin sorularını yanıtlayan de Mistura, böylesine yoğun nüfusun bulunduğu bir bölgede ağır silahlar kullanmanın affedilemez olacağını söyledi ve ekledi:
"Özellikle Astana garantörleri arasında daha fazla tartışmaya zaman tanımaktansa operasyon için neden acele ediliyor?"
Suriye Dışişleri Bakanı Muallim: İdlib'de sonuna kadar gideceğiz
Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ise bugün Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile düzenlediği ortak basın toplantısında ellerinde kimyasal silah bulunmadığını ve bu tür silahları kullanabilecek kapasiteleri olmadığını söyledi.
Muallim "İdlib'de sonuna kadar gideceğiz. Suriye'deki krizin çözümü ve bölgemizi terörizmden özgürleştirmenin son aşamasındayız" diye konuştu.
Lavrov ise "İdlib'in teröristlerden temizlenmesi gerek" diye konuştu ve muhaliflerin bölgede bir kimyasal saldırı düzenleyip suçu hükümete atmayı planladığı yönündeki iddiasını yeniledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov da bugün "İdlib'deki terörist yuvasının kimseye bir faydası olmayacak" diye konuştu.
Suriye ordusu bir süredir İdlib'in çevresine asker sevkiyatı yapıyor. Suriye hükümetini destekleyen Rusya da savaş gemilerini Doğu Akdeniz'e göndermiş durumda. Rusya donanması, Cumartesi günü bölgede bir tatbikata başlayacak. 8 Eylül'e kadar süremesi planlanan tatbikatta 25'ten fazla savaş gemisi ve 30 civarında savaş uçağı yer alacak.
Astana sürecinde İran ve Rusya'yla birlikte garantör ülke olan ve İdlib'e gözlem noktaları koyan Türkiye de bu hafta İdlib'e ve Suriye sınırına askeri araç sevikatı gerçekleştirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Ankara ziyareti neden önemli?
Birleşmiş Milletler: 2,5 milyon mülteci İdlib'den Türkiye'ye akın edebilir
Suriye, Rusya ve Türkiye'den İdlib çevresine askeri takviye
Rusya: Batı'nın İdlib'de terörle mücadele operasyonuna engel olmamasını umuyoruz
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
BM Suriye Temsilcisi de Mistura: İdlib'de 10 bin El Kaide ve El Nusra üyesi var/bm-suriye-temsilcisi-de-mistura-idlib-de-10-bin-el-kaide-ve-el-nusra-uyesi-var-21238302123830
Adblocker kullanıyorsunuz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.