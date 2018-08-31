SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
BBC TÜRKÇE
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

BM Suriye Temsilcisi de Mistura: İdlib'de 10 bin El Kaide ve El Nusra üyesi var

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, İdlib'de El Nusra ve El Kaide üyesi olan 10 bin kişi ile ailelerinin bulunduğunu söyledi. De Mistura, çatışmanın başlaması durumunda iki tarafın da kimyasal silah kullanabileceğine dikkat çekti ve ekledi: Taraflar güvenilir bir insani koridor açarak sivil nüfusun geçici olarak bölgeden çıkıp daha güvenli bir yere yerleşmesini sağlamalı.

31.08.2018 - 12:34 | Güncelleme:
- Getty Images

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, İdlib'de El Nusra ve El Kaide üyesi olan 10 bin kişi ile ailelerinin bulunduğunu söyledi.

Bölgede yabancı savaşçıların oranının da yüksek olduğunu belirten de Mistura, Suriye'nin İdlib'e operasyon başlatması durumunda iki tarafın da kimyasal silah olarak klor gazı kullanabileceğini vurguladı.

De Mistura, İdlib'de bir insani koridor açılmasının gerekli olduğunu, bölgedeki 2,9 milyon sivilin hayatın tehlikede olduğunu açıkladı:

"Bir yandan İdlib'deki teröristleri yenmek diğer yandan da bunu çok fazla insanın hayatını etkilemeden yapmak gibi bir ikilem var.

"Taraflar güvenilir bir insani koridor açarak sivil nüfusun geçici olarak bölgeden çıkıp daha güvenli bir yere yerleşmesini sağlamalı.

"Fakat bu yeni yer muhtemelen hükümet kontrolü altında olacak, bu yüzden hükümetin yapıcı desteği ve BM'nin de orada varlığına ihtiyaç var. Eğer bu gerçekleşirse aynı zamanda üç garantör ülkeye en kötü senaryodan kaçınmak için bir çözüm bulma adına daha fazla zaman sağlanmış olur."

İsviçre'nin Cenevre kentinde muhabirlerin sorularını yanıtlayan de Mistura, böylesine yoğun nüfusun bulunduğu bir bölgede ağır silahlar kullanmanın affedilemez olacağını söyledi ve ekledi:

"Özellikle Astana garantörleri arasında daha fazla tartışmaya zaman tanımaktansa operasyon için neden acele ediliyor?"

- Getty Images
29 Ağustos'ta İdlib'e sevkedilen Türk ordusuna ait askeri araçlar

Suriye Dışişleri Bakanı Muallim: İdlib'de sonuna kadar gideceğiz

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ise bugün Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile düzenlediği ortak basın toplantısında ellerinde kimyasal silah bulunmadığını ve bu tür silahları kullanabilecek kapasiteleri olmadığını söyledi.

Muallim "İdlib'de sonuna kadar gideceğiz. Suriye'deki krizin çözümü ve bölgemizi terörizmden özgürleştirmenin son aşamasındayız" diye konuştu.

Lavrov ise "İdlib'in teröristlerden temizlenmesi gerek" diye konuştu ve muhaliflerin bölgede bir kimyasal saldırı düzenleyip suçu hükümete atmayı planladığı yönündeki iddiasını yeniledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov da bugün "İdlib'deki terörist yuvasının kimseye bir faydası olmayacak" diye konuştu.

Suriye ordusu bir süredir İdlib'in çevresine asker sevkiyatı yapıyor. Suriye hükümetini destekleyen Rusya da savaş gemilerini Doğu Akdeniz'e göndermiş durumda. Rusya donanması, Cumartesi günü bölgede bir tatbikata başlayacak. 8 Eylül'e kadar süremesi planlanan tatbikatta 25'ten fazla savaş gemisi ve 30 civarında savaş uçağı yer alacak.

Astana sürecinde İran ve Rusya'yla birlikte garantör ülke olan ve İdlib'e gözlem noktaları koyan Türkiye de bu hafta İdlib'e ve Suriye sınırına askeri araç sevikatı gerçekleştirdi.

  • Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Ankara ziyareti neden önemli?
  • Birleşmiş Milletler: 2,5 milyon mülteci İdlib'den Türkiye'ye akın edebilir
  • Suriye, Rusya ve Türkiye'den İdlib çevresine askeri takviye
  • Rusya: Batı'nın İdlib'de terörle mücadele operasyonuna engel olmamasını umuyoruz
  • Çavuşoğlu: İdlib'de askeri çözüm felaket olur
  • Türkiye, Batı için ne kadar önemli?

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ BBC TÜRKÇE

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
DÜNYA YAŞAM EKONOMİ
Almanya, eski sömürgesi Namibya soykırımında öldürülen 25 kişinin kafataslarını iade etti
Almanya, eski sömürgesi Namibya soykırımında öldürülen 25 kişinin kafataslarını iade etti
Europol'den 'aşırı sağcı şiddet' uyarısı
Europol'den 'aşırı sağcı şiddet' uyarısı
Trump'ın 'Kuzey Kore Çin yüzünden baskı altında'sözlerine Pekin 'saçmalık' dedi
Trump'ın 'Kuzey Kore Çin yüzünden baskı altında'sözlerine Pekin 'saçmalık' dedi
Paris'te sokak pisuvarı protestosu: 'Kadınların sokakta emzirmesi hoş karşılanmazken erkeklerin fermuar indirmesi cesaretlendiriliyor'
Paris'te sokak pisuvarı protestosu: 'Kadınların sokakta emzirmesi hoş karşılanmazken erkeklerin fermuar indirmesi cesaretlendiriliyor'
Tatil valizi hazırlamanın püf noktaları
Tatil valizi hazırlamanın püf noktaları
37 yaşına kadar sevişmeyen adam: Gençliğime baktığımda pişmanlık duyuyorum
37 yaşına kadar sevişmeyen adam: Gençliğime baktığımda pişmanlık duyuyorum
'Kokainmetre'ye bir adım daha yaklaşıldı
'Kokainmetre'ye bir adım daha yaklaşıldı
Mohamed Salah bu başarısını neye borçlu?
Mohamed Salah bu başarısını neye borçlu?
Katar, ticari ve ekonomik açıdan Batı'nın yerini tutabilir mi?
Katar, ticari ve ekonomik açıdan Batı'nın yerini tutabilir mi?
Hangi şirketler borcunu yeniden yapılandırma sürecine girdi?
Hangi şirketler borcunu yeniden yapılandırma sürecine girdi?
Wall Street Journal: Almanya Türkiye için kurtarma paketini gündemine aldı
Wall Street Journal: Almanya Türkiye için kurtarma paketini gündemine aldı
Guardian: 'Türk Lirası'ndaki krizi İstanbul'un siluetinde görmek mümkün'
Guardian: 'Türk Lirası'ndaki krizi İstanbul'un siluetinde görmek mümkün'
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X