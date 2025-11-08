Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Böbrek hastası ablalarına "hayat vermek" için yarıştılar | Sağlık Haberleri

        Böbrek hastası ablalarına "hayat vermek" için yarıştılar

        Konya'da 16 yıldır böbrek yetmezliği şikayeti bulunan ve hastalığın son evresinde olan Tuğba Manav'a üç kardeşi kendilerinden nakil yapılması için sıraya girdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 09:24 Güncelleme: 08.11.2025 - 09:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ablalarına "hayat vermek" için yarıştılar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'da 40 yaşındaki Tuğba Manav, hastalığın son evresinde kardeşinden yapılan nakille 16 yıldır yaşadığı böbrek yetmezliği rahatsızlığından kurtuldu.

        Bir çocuk annesi Manav'a, 2009'da yüksek tansiyona bağlı böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

        Uzun yıllar ilaçla tedavi gören Manav, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde diyalize başlayacağı sırada doktorların nakil tavsiyesi üzerine ailesiyle görüştü.

        Manav'ın annesinin yanı sıra en küçüğü 32 yaşında olan üç kardeşi de verici olmak için ısrarcı oldu. Aralarında çıkan kısa süreli anlaşmazlık kardeşlerden Osman Öztürk'ün (36) direnmesiyle ve doku uyumuyla son buldu.

        REKLAM

        Yapılan tahliller sonrası Öztürk'ten ablasına başarıyla böbrek nakli gerçekleştirildi.

        "KARDEŞLERİMİN VERİCİ OLMAK İÇİN BİRBİRLERİYLE YARIŞ İÇİNE GİRMELERİ BENİ ÇOK MUTLU ETTİ"

        Tuğba Manav, doktorlarının hastalığı süresince kendisine destek olduğunu, yol gösterdiğini söyledi.

        Diyalize girmeden direkt nakil fikri ortaya çıkınca çok heyecanlandığını anlatan Manav, şunları kaydetti: "Kardeşlerim, annem tüm ailem destek oldu. Hepsi gönüllü olarak, 'Biz vereceğiz.' dedi. Kardeşlerimin verici olmak için birbirleriyle yarış içine girmeleri beni çok mutlu etti. Önce anneme bakıldı, onun yaşı ileri olduğu için kardeşlerim sıraya girdi. Kardeşim Osman'dan nakil yapıldı. Kardeşime bir şey olacak diye çok korktum. Nakil dört gün önce gerçekleşti ve kendimi iyi hissediyorum."

        Kendisinin nakil olduğunu ancak böbrek hastası çok sayıda kişinin bulunduğunu vurgulayan Manav, kadavradan nakiller arttığında hastaların yüzünün güleceğini dile getirdi.

        BÖBREĞİNİ VERDİĞİ İÇİN MORALİ YÜKSEK

        Ablasını böbreğiyle hayata bağlayan Osman Öztürk ise ablasının sağlığına kavuşmasına vesile olduğu için çok mutlu olduğunu bildirdi.

        Ablası Tuğba'nın nakil sürecinde şanslı olduğunu belirten Öztürk, "Ablama böbrek vermek için bizim kardeşler arasında kavga çıktı. Hepimiz gönüllü olduk. Baskın erkek ben olduğum için ben verdim. Ben de ablam da iyi. Böbreğimi ablama vermiş olmanın moral yüksekliğini de taşıyorum. Bağışçı olma konusunda herkesin duyarlı olmasını tavsiye ediyorum" ifadesini kullandı.

        Hastanenin Genel Cerrah Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selman Alkan​​​​​​​ da abla kardeşin sağlık durumlarının oldukça iyi olduğunu belirterek, "Ameliyatlarımız başarıyla gerçekleşti. Ameliyat sonrası hastalarda çok az bir iz kalıyor. Verici içinde hayat konforu ve estetik kaygıları ortadan kaldırmış oluyoruz. Aktif olarak böbreğin çalıştığını da gördük" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Soruşturma başlatıldı! Özel hastanede usulsüzlük ve darp iddiası!
        Soruşturma başlatıldı! Özel hastanede usulsüzlük ve darp iddiası!
        11 yaşındaki otizmli Veysel için nefesler tutuldu... 72 saat geride kaldı!
        11 yaşındaki otizmli Veysel için nefesler tutuldu... 72 saat geride kaldı!
        Öğleden sonra birçok kentte sağanak var... Yurdumuzda hava durumu!
        Öğleden sonra birçok kentte sağanak var... Yurdumuzda hava durumu!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Babayı ve oğulu öldüren kavga! 5 tutuklama
        Babayı ve oğulu öldüren kavga! 5 tutuklama
        Adana'da hırdavat dükkanında yangın çıktı
        Adana'da hırdavat dükkanında yangın çıktı
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Kazada aynı aileden 3 kişi can verdi
        Kazada aynı aileden 3 kişi can verdi
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Anadolu Efes sonunu getiremedi!
        Anadolu Efes sonunu getiremedi!
        Bahis soruşturmasında şike izleri!
        Bahis soruşturmasında şike izleri!
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        ABD Şara'yı yaptırım listesinden çıkardı
        ABD Şara'yı yaptırım listesinden çıkardı
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli