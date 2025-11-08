Böbrek hastası ablalarına "hayat vermek" için yarıştılar

Konya'da 40 yaşındaki Tuğba Manav, hastalığın son evresinde kardeşinden yapılan nakille 16 yıldır yaşadığı böbrek yetmezliği rahatsızlığından kurtuldu.

Bir çocuk annesi Manav'a, 2009'da yüksek tansiyona bağlı böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

Uzun yıllar ilaçla tedavi gören Manav, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde diyalize başlayacağı sırada doktorların nakil tavsiyesi üzerine ailesiyle görüştü.

Manav'ın annesinin yanı sıra en küçüğü 32 yaşında olan üç kardeşi de verici olmak için ısrarcı oldu. Aralarında çıkan kısa süreli anlaşmazlık kardeşlerden Osman Öztürk'ün (36) direnmesiyle ve doku uyumuyla son buldu.

Yapılan tahliller sonrası Öztürk'ten ablasına başarıyla böbrek nakli gerçekleştirildi.

"KARDEŞLERİMİN VERİCİ OLMAK İÇİN BİRBİRLERİYLE YARIŞ İÇİNE GİRMELERİ BENİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Tuğba Manav, doktorlarının hastalığı süresince kendisine destek olduğunu, yol gösterdiğini söyledi.

Diyalize girmeden direkt nakil fikri ortaya çıkınca çok heyecanlandığını anlatan Manav, şunları kaydetti: "Kardeşlerim, annem tüm ailem destek oldu. Hepsi gönüllü olarak, 'Biz vereceğiz.' dedi. Kardeşlerimin verici olmak için birbirleriyle yarış içine girmeleri beni çok mutlu etti. Önce anneme bakıldı, onun yaşı ileri olduğu için kardeşlerim sıraya girdi. Kardeşim Osman'dan nakil yapıldı. Kardeşime bir şey olacak diye çok korktum. Nakil dört gün önce gerçekleşti ve kendimi iyi hissediyorum."