Vücudumuzun filtresi olarak da bilinen böbreklerimiz, düzgün çalışmadığı zaman büyük sağlık problemlerine neden olabilir. Erken teşhis ile farkına varmak ise ciddi problemlerin oluşmasını engeller. İşte detaylar...

Böbrek yetmezliği (renal yetmezlik), böbreklerinizden birinin veya her ikisinin artık kendi başlarına iyi çalışmaması anlamına gelir. Böbrek yetmezliği bazen geçicidir ve hızlı bir şekilde gelişir (akut). Diğer zamanlarda yavaş yavaş kötüleşen kronik (uzun vadeli) bir durumdur.

Böbrek yetmezliği, halk arasında böbrek çürümesi olarak da bilinir. Böbreği çürüyen kişilerde vücutta üre gibi zararlı maddelerin birikimine bağlı olarak çeşitli belirtiler ortaya çıkar. Böbrek çürümesi belirtiler açısından oldukça zengindir. Organ yetmezliği böbrekle ilgili olsa da hastalık belirtiler farklı organları da etkiler ve vücudun farklı bölgelerinde sorunlara yol açabilir.

Kan testleri böbreklerinizin kanınızdaki atıkları ne kadar iyi temizlediğini gösterir. Bir sağlık görevlisi kolunuzdaki bir damardan az miktarda kan çekmek için ince bir iğne kullanacaktır. Daha sonra teknisyenler kan örneğinizi bir laboratuvarda analiz edecektir.

böbrek yetmezliğini teşhis etmek için çeşitli böbrek fonksiyon testleri kullanabilir. Sağlık hizmeti sağlayıcısı böbrek yetmezliği riski altında olduğunuzdan şüphelenirse, yaygın testler şunları içerir:

- İDRAR TESTLERİ

İdrar testleri idrarınızdaki protein veya kan gibi belirli maddeleri ölçer. Bir sağlık hizmeti sağlayıcısının ofisinde veya bir hastanede özel bir kaba işeyeceksiniz. Teknisyenler daha sonra idrar örneğinizi bir laboratuvarda analiz edecekler.

- GÖRÜNTÜLEME TESTLERİ

Görüntüleme testleri, bir sağlayıcının böbreklerinize ve çevresindeki bölgelere bakarak anormallikleri veya tıkanıklıkları belirlemesine olanak tanır. Yaygın görüntüleme testleri arasında böbrek ultrasonu, BT ürogramı ve MRI bulunur.