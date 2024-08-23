Doğal ürünler ve gıdalarla böbrek temizliğimizi nasıl sağlarız?
Böbrekler, kanınızdaki atıkları filtreleyerek vücudunuzu doğal olarak temizler. Susuz kalmamak, belirli gıdalara öncelik vermek ve diğer alışkanlıklar, böbrek fonksiyonlarını desteklemeye yardımcı olabilir.
Vücudumuzun filtresi olarak da bilinen böbreklerimiz, tükettiğimiz besinlerin gerekli olan mineral ve vitaminlerini aldıktan sonra gereksiz ve zararlı kısımlarını bedenimizden atmamıza yardımcı olur. İşte böbreklerinizi temizlemeye yardımcı olacak 4 yol ve 2 günlük böbrek temizliği örnek menüsü...
1. SUYUN ÖNEMİ
Beslenme ve Diyetetik Akademisi'ne (AND) göre, yetişkin bir insanın vücut ağırlığının yaklaşık %60'ı sudur. Beyinden karaciğere kadar her bir organın çalışması için suya ihtiyacı vardır. Böbrekler, vücudunuzun filtrasyon sistemidir ve idrar salgılamak için yeterli suya ihtiyaç duyar. İdrar, vücudun istenmeyen maddeleri dışarı atmasını sağlayan birincil atık ürünüdür.
Su alımı düşük olduğunda, idrar hacmi de düşük olur. Düşük idrar çıkışı, böbrek fonksiyon bozukluğuna, böbrek taşlarına ve idrar yolu enfeksiyonlarına (İYE) yol açabilir. Yeterince su içmek, böbreklerin fazla atık maddeleri düzgün bir şekilde dışarı atması için önemlidir ve bu, özellikle böbrek temizliği sırasında kritik bir öneme sahiptir.
AND'ye göre, önerilen günlük sıvı alımı, yetişkin erkekler için 15,5 bardak (3,7 litre) ve yetişkin kadınlar için 11,5 bardaktır (2,7 litre). Ancak bu miktar, yaşınız, ne kadar aktif olduğunuz ve altta yatan bir sağlık sorununuz olup olmadığı gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir.
2. BÖBREK SAĞLIĞINI DESTEKLEYEN GIDALAR SEÇİN
Ulusal Diyabet ve Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Enstitüsü (NIDDK) Güvenilir Kaynak, kolesterol ve yağın atardamarlarınızda, böbreklerinizde ve kalbinizde birikmesini önlemek için kalp açısından sağlıklı bir diyet uygulanmasını önermektedir.
Bazı kalp sağlıklı gıdalar şunları içerebilir:
- Kümes hayvanları, balık ve et gibi yağsız hayvansal proteinler
- Meyve ve sebzeler
- Az yağlı veya yağsız süt ürünleri
Bazı daha spesifik gıdalar da böbrek sağlığınıza yardımcı olabilir.
Üzüm
2019 yılında hayvanlar üzerinde yapılan bir çalışma, kırmızı üzüm suyu ve kuru üzümün böbrekleri yağ birikiminden korumaya, güçlerini ve işlevlerini iyileştirmeye yardımcı olabilecek antioksidatif özelliklere sahip olabileceğini ortaya koymuştur.
Kızılcık
2019 yılında yapılan bir inceleme, kızılcıkların böbrek sağlığını çeşitli şekillerde geliştirmeye yardımcı olabileceğini buldu:
- Enflamasyon ve oksidatif stresin azaltılması
- Bağırsak mikrobiyomunun iyileştirilmesi
Deniz Yosunu
Kahverengi deniz yosununun pankreas, böbrekler ve karaciğer üzerindeki faydalı etkileri araştırılmıştır. 2014 yılında yapılan bir hayvan deneyinde, 22 gün boyunca yenilebilir deniz yosunu ile beslenen sıçanların diyabetten kaynaklanan hem böbrek hem de karaciğer hasarlarında azalma görülmüştür.
Kalsiyum açısından zengin gıdalar
Ulusal Böbrek Vakfı'na göre kalsiyum içeren gıdalar böbrek taşlarını azaltmaya yardımcı olabilir. Kalsiyum, bu maddenin emilimini ve atılımını azaltmak için oksalat ile bağlanmak için gereklidir. Çok fazla idrar oksalatı böbrek taşlarına yol açabilir.
Tavsiye edilen günlük 1 gram (g) güvenilir kalsiyum alımını aşağıdaki gibi yüksek kalsiyumlu gıdalar tüketerek karşılayabilirsiniz:
- İnek sütü, yoğurt ve peynir gibi az yağlı süt ürünleri
- Tofu (Soya sütünden elde edilen tofu, yağ oranı düşük, protein deposu olan ve yüksek besin değerine sahip bir soya peyniridir.)
- Soya fasulyesi
- Yağsız etler
- Takviye edilmiş tahıllar
3. BÖBREK TEMİZLEYİCİ ÇAYLAR
2023 yılında yapılan bir çalışma, şekersiz çay içmenin, çay içmeyen insanlara kıyasla daha düşük böbrek hastalığı riski ile ilişkili olduğunu bulmuştur.
Böbreklerinizi temizlemeye yardımcı olabilecek bazı çaylar şunlardır:
- Yeşil çay
- Siyah çay
- Ortanca çayı
4. DESTEKLEYİCİ BESİNLERLE TAKVİYE EDİN
Bazı takviyeler böbrek sağlığınıza fayda sağlayabilir.
B6 Vitamini
National Institutes of HealthTrusted Source'a göre, kronik böbrek hastalığı olan birçok kişide B6 vitamini seviyesi düşüktür. B6 vitamini birçok metabolik reaksiyonda önemli bir kofaktördür. B6 eksikliği durumunda glisin yerine oksalata dönüşebilen glioksilatın metabolizması için gereklidir. Çok fazla oksalat böbrek taşlarına yol açabilir.
Omega-3
Dokosaheksaenoik asit (DHA) ve eikosapentaenoik asit (EPA), balık yağı takviyelerinde bulunan iki önemli omega-3 yağ asididir. Böbrek taşı riskini azaltmaya yardımcı olurlar.
Potasyum sitrat
Potasyum, elektrolit dengesinin ve idrarın pH dengesinin gerekli bir unsurudur. Potasyum sitrat ile tedavi, özellikle tekrarlayan ataklar yaşayan kişilerde böbrek taşı oluşumunu azaltmaya yardımcı olabilir.
2 GÜNLÜK BÖBREK TEMİZLEME LİSTESİ
1. Gün
Kahvaltı: Taze limon, zencefil ve pancar suyu; ayrıca 1/4 fincan kurutulmuş kızılcık ve 2 yumurta.
Atıştırmalık 1: 1/2 su bardağı az yağlı süzme yoğurt ve 1/2 su bardağı karışık çilek.
Öğle yemeği: 1 bardak badem sütü, 1/2 bardak tofu, 1/2 bardak ıspanak, 1/4 bardak çilek, 1/2 elma ve 2 yemek kaşığı kabak çekirdeğinden oluşan smoothie.
Atıştırmalık 2: 1/4 fincan karışık kuruyemiş.
Akşam yemeği: 4 ons yağsız protein (tavuk, balık veya tofu) içeren büyük karışık yeşillik salatası; üzerine 1/2 fincan üzüm ve 1/4 fincan yer fıstığı.
4 ons yaklaşık olarak 118 mililitreye eşittir ve bir standart içme bardağı genellikle 4 ons sıvıyı neredeyse tamamen alabilir.
2. Gün
Kahvaltı: 1 bardak soya sütü, 1 dondurulmuş muz, 1/2 bardak ıspanak, 1/2 bardak yaban mersini ve 1 çay kaşığı spirulina içeren smoothie, artı 1 yumurta.
Atıştırmalık 1: 1/2 su bardağı az yağlı süzme yoğurt ve 1/2 su bardağı karışık çilek.
Öğle yemeği: 1 fincan sıcak darı üzerine 1 fincan taze meyve ve 2 yemek kaşığı kabak çekirdeği.
Atıştırmalık 2: 1/4 fincan karışık kuruyemiş.
Akşam yemeği: 4 ons(1 yağsız protein (tavuk, balık veya tofu) içeren büyük karışık yeşillik salatası, üzerine 1/2 fincan pişmiş arpa, taze limon suyu ve 4'er ons şekersiz vişne suyu ile portakal suyu.
4 ons yaklaşık olarak 118 mililitreye eşittir ve bir standart içme bardağı genellikle 4 ons sıvıyı neredeyse tamamen alabilir.
Kaynak: Healthline