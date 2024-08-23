Kalsiyum açısından zengin gıdalar

Ulusal Böbrek Vakfı'na göre kalsiyum içeren gıdalar böbrek taşlarını azaltmaya yardımcı olabilir. Kalsiyum, bu maddenin emilimini ve atılımını azaltmak için oksalat ile bağlanmak için gereklidir. Çok fazla idrar oksalatı böbrek taşlarına yol açabilir.

Tavsiye edilen günlük 1 gram (g) güvenilir kalsiyum alımını aşağıdaki gibi yüksek kalsiyumlu gıdalar tüketerek karşılayabilirsiniz:

- İnek sütü, yoğurt ve peynir gibi az yağlı süt ürünleri

- Tofu (Soya sütünden elde edilen tofu, yağ oranı düşük, protein deposu olan ve yüksek besin değerine sahip bir soya peyniridir.)

- Soya fasulyesi

- Yağsız etler

- Takviye edilmiş tahıllar