Bodo Glimt - Odd Grenland düellosu

Norveç Eliteserien heyecanı devam ediyor. Bodo Glimt, 20 Ağustos 2018 Pazartesi günü Odd Grenland takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 20:00. Bodo Glimt 19 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Odd Grenland 22 puanda ve 10. sırada. Bodo Glimt son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Odd Grenland son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 730. İddaa'da Bodo Glimt kazanır 1.95, berabere biter 3.20, Odd Grenland kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Bodo Glimt son hafta oynanan Rosenborg maçında 2-1 yenildi.

Odd Grenland, Tromsö karşılaşmaında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Bodo Glimt, 15 gol attı ve 11 gol yedi.

Odd Grenland ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Odd Grenland, 6 gol atarken 13 gol yedi.

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