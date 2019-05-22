Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

'Bodrum'a yabancı ilgisi artıyor'

Türkiye'de 25'inci yılını geride bırakan Hapimag'ın CEO'su Hassan Kadbi, bu yıl Avrupalı turist sayısında artış öngördüklerini aktardı. İtalya'dan Bodrum'a direk uçuşların başlamasıyla tesislere talep ve ön rezervasyonların arttığını belirten Kadbi, "Bu yıl tatil köyü tarafında yüzde 43, otel tarafında ise yüzde 51 oranında yabancı misafir ağırlamayı planlıyoruz" dedi. 2018 yılında otel bölümünde yabancı misafirlerin oranı yüzde 20'ydi

Hapimag CEO'su Hassan Kadbi

Yeni rekorlar kırmaya hazırlanan turizm sektöründe Avrupalı turist sayısı artıyor. Hapimag CEO'su Hassan Kadbi, Bodrum'daki Hapimag Sea Garden Resort tatil köyü ve oteline Avrupalıların ilgisinin arttığını, bu yıl 2018 yılının iki katı yabancı misafir ağırlayacaklarını söyledi.

25 yıl önce Bodrum'da Hapimag Sea Garden Oteli'ni açarak Türkiye pazarına giren İsviçreli tatil köyü işletmecisi Hapimag'ın CEO'su Hassan Kadbi ve Hapimag Resort Sea Garden Bodrum Genel Müdürü Kerem Demirkol İstanbul'da bir grup gazeteciyle bir araya geldi. Hapimag Sea Garden Resort'un kapasite olarak Ege Bölgesi'nin en büyük turizm tesisi konumunda yer aldığını ifade eden Kadbi, "İsviçre'nin profesyonel otelcilik anlayışı ile Türk misafirperverliğiyle harmanlıyoruz" dedi.

'DAHA PARLAK BİR SENE OLACAK'

Hapimag Sea Garden Resort bünyesindeki tatil köyünde 2018 yılında yaklaşık 31 bin geceleme olduğunu belirten Kadbi, bu rakamın yüzde 60'ını Türk üyelerin, yüzde 40'lık kısmını ise Almanya, İsviçre, Hollanda ve İtalya'dan gelenlerin oluşturduğunu kaydetti. Otel bölümünde ise 2018 yılında yüzde 80 yerli, yüzde 20 oranında ise yabancı misafir ağırladıklarını belirten Kadbi, bu yıl özellikle Avrupalı turist sayısında artış öngördüklerini aktardı. Kadbi "Tesislerdeki talep ve ön rezervasyonlardan Avrupalı turistler açısından daha parlak bir sene olacağına işaret ediyor. Bu yıl tatil köyü tarafında yüzde 43, otel tarafında ise yüzde 51 oranında yabancı misafir ağırlamayı planlıyoruz" dedi.

 

'ÇİN'DEN GELEN TURİST SAYISI ARTIYOR'

Bu yıl yaz-kış sezonunun tamamını kapsayacak şekilde Çin'den gelen turist sayısında ciddi oranda artış yaşandığını kaydeden Kadbi şöyle konuştu: "Şu ana kadar doluluk oranlarımızın önemli miktarını Çinli misafirlerimizin oluşturduğunu söyleyebilirim. Ayrıca İtalya'dan yoğun rezervasyon alıyoruz. İtalya'dan Bodrum'a direk uçuşların başlaması bu ülkeden gelen misafirlerimizin artmasını sağladı. Tur sayılarının artmasıyla tek gecelik konaklamalarda artışlar yaşadık. Bunun yanı sıra Bağımsız Devletler Topluluğu'ndan (BDT) özellikle de Rusya ve Azerbaycan gibi ülkelerden önemli oranda misafirimiz geliyor. Buna ek olarak Ortadoğu ülkelerinden Bodrum'a direk uçuşların artması bu bölgedeki ülkelerden de talepler almamızı sağladı."

'TÜRKİYE 50 MİLYON TURİST HEDEFİNİN ÜZERİNE ÇIKABİLİR'

2019 yılının turizm sektörü açısından iyi gittiğini vurgulayan Kadbi "Yeni bir rekor yılı olmasını bekliyoruz. Özellikle 50 milyonluk hedefi yakalamak ve üzerine çıkmak zor olmayacak" değerlendirmesinde bulundu. Dünyada her yıl ortalama 1 milyar 322 milyon kişinin bir ülkeden başka bir ülkeye seyahat ettiğini hatırlatan Kadbi "Doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra jeopolitik konumuyla da dünyanın en büyük köprülerinden biri olan Türkiye, geçen yıl 46 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı. Dünyadaki turist sayısının en az yüzde 10'unu Türkiye'ye çekmek gerekiyor. Bunun için de sürdürülebilir, yenilikçi ve nitelikli turisti hedefleyen politikaları hayata geçirmek lazım." dedi.

'TURİZM SEKTÖRÜNDE TREND DEĞİŞİYOR'

Dünyada turizm trendlerinin değiştiğini belirten Hapimag CEO'su Hassan Kadbi şöyle konuştu: "Turizm sektöründe trend değişiyor. Sezon artık daha uzun. Dünyanın hemen her yerinde tatil sezonu deniz ve güneşle sınırlı kalmayarak yıl geneline yayılmış durumda. Birçok turizm merkezinde sezon Eylül-Ekim aylarının gelmesine rağmen devam ediyor. Sezonun bu denli uzamasının arkasında yatan bir diğer önemli etken ise ülkelerin ev sahipliği yaptığı uluslararası spor etkinlikleri. Türkiye de en çok ilgi gören ülkelerin başında geliyor ve turizm sezonunun 12 aya yayılmasını sağlayan uluslararası birçok spor organizasyona ev sahipliği yapıyor. Bu etkinliklerden biri de Hapimag Resort Sea Garden Bodrum olarak ev sahipliği yaptığımız Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası. Şampiyonanın en önemli ayağı tesisimizin sponsorluğunda gerçekleştirilen Hapimag Maratonu."

'YEREL LEZZETLERE ÖNEM VERİYORUZ'

Bodrum'daki tesiste yerel değerlere, lezzetlere büyük önem verdiklerini ifade eden Kadbi "Geçen yıl Adana ve Gaziantep gibi Türk mutfağının bayrak taşıyıcısı konumunda yöresel lezzetleri kapsayan Lezzet Günleri gibi etkinlikleri düzenledik. Önümüzdeki yıllarda benzer etkinlikler yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.


16 ÜLKEDE 60 TESİSİ VAR

1963 yılında kurulun Hapimag, bugün Avrupa, ABD ve Kuzey Afrika kıtalarını kapsayan 16 ülkede 60  tesisiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Hapimag'in tüm dünyada 130 bin üyesi, 2 bin yatak kapasitesi bulunuyor. Türkiye'de 25'inci yılını geride bırakan Hapimag Grubu'nun Bodrum'daki tesisi Hapimag Sea Garden Resort  351 odalı tatil köyü ve 285 odalı otel bölünden oluşuyor. Tatil köyü bölümünde grubun dünyanın farklı noktalarındaki  tesislerinde uygulanan Hapimag devre tatil sistemiyle hizmet veriliyor. Hapimag devre tatil sistemi kapsamında kişiler her yıl belli bir ücret ödeyerek tatil payı alıyor ve her bir payın karşılığı 60 puan olarak hesaplanıyor. Ayrıca bir kişi birden fazla pay satın alabiliyor. Bu puanların karşılığında gitmek istedikleri tesisin puan değerlerine göre rezervasyon yapabiliyorlar. Kazanılan puanların kaç günlük bir tatile denk geldiği ise seçilen tesisin hangi ülkede, hangi mevsimde seçildiğine göre değişiklik gösteriyor.

 

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

"Mavi tur"larda doluluk yüzde 100'e ulaştı
TURİZM"Mavi tur"larda doluluk yüzde 100'e ulaştı
Bayram tatilinde iç pazarda yüzde 90 doluluk beklentisi
TURİZMBayram tatilinde iç pazarda yüzde 90 doluluk ...
Bodrum'a Ramazan Bayramı'nda 1 milyon turist bekleniyor
TURİZMHavadan, karadan ve denizden turist yağacak
Uludağ'a rekor ziyaretçi sayısı
TURİZMUludağ'a rekor ziyaretçi sayısı
Tarihi ve kültürel potansiyel turizme kazandırılacak
TURİZMTarihi ve kültürel potansiyel turizme kazandırılacak
Ege ve Marmara adaları bayramda ziyaretçi akınına uğrayacak
TURİZMEge ve Marmara adalarına ziyaretçi akını!
Antalya 4,5 ayda nüfusu kadar yabancı turist ağırladı
TURİZMAntalya'ya 4,5 ayda nüfusu kadar turist geldi
"Ara tatil iç turizmde büyük hareketlilik sağlayacak"
TURİZM"Ara tatil iç turizmde büyük hareketlilik sağlayacak"
Çifte rezervasyona oda başına 8 bin 500 lira ceza
TURİZMTurizmde çifte rezervasyona ağır ceza geliyor
Yabancı bayraklı yatlar için yeni düzenleme
TURİZMYabancı bayraklı yatlara ticari faaliyet yasağı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X