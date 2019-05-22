Yeni rekorlar kırmaya hazırlanan turizm sektöründe Avrupalı turist sayısı artıyor. Hapimag CEO'su Hassan Kadbi, Bodrum'daki Hapimag Sea Garden Resort tatil köyü ve oteline Avrupalıların ilgisinin arttığını, bu yıl 2018 yılının iki katı yabancı misafir ağırlayacaklarını söyledi.



25 yıl önce Bodrum'da Hapimag Sea Garden Oteli'ni açarak Türkiye pazarına giren İsviçreli tatil köyü işletmecisi Hapimag'ın CEO'su Hassan Kadbi ve Hapimag Resort Sea Garden Bodrum Genel Müdürü Kerem Demirkol İstanbul'da bir grup gazeteciyle bir araya geldi. Hapimag Sea Garden Resort'un kapasite olarak Ege Bölgesi'nin en büyük turizm tesisi konumunda yer aldığını ifade eden Kadbi, "İsviçre'nin profesyonel otelcilik anlayışı ile Türk misafirperverliğiyle harmanlıyoruz" dedi.



'DAHA PARLAK BİR SENE OLACAK'



Hapimag Sea Garden Resort bünyesindeki tatil köyünde 2018 yılında yaklaşık 31 bin geceleme olduğunu belirten Kadbi, bu rakamın yüzde 60'ını Türk üyelerin, yüzde 40'lık kısmını ise Almanya, İsviçre, Hollanda ve İtalya'dan gelenlerin oluşturduğunu kaydetti. Otel bölümünde ise 2018 yılında yüzde 80 yerli, yüzde 20 oranında ise yabancı misafir ağırladıklarını belirten Kadbi, bu yıl özellikle Avrupalı turist sayısında artış öngördüklerini aktardı. Kadbi "Tesislerdeki talep ve ön rezervasyonlardan Avrupalı turistler açısından daha parlak bir sene olacağına işaret ediyor. Bu yıl tatil köyü tarafında yüzde 43, otel tarafında ise yüzde 51 oranında yabancı misafir ağırlamayı planlıyoruz" dedi.

'ÇİN'DEN GELEN TURİST SAYISI ARTIYOR'

Bu yıl yaz-kış sezonunun tamamını kapsayacak şekilde Çin'den gelen turist sayısında ciddi oranda artış yaşandığını kaydeden Kadbi şöyle konuştu: "Şu ana kadar doluluk oranlarımızın önemli miktarını Çinli misafirlerimizin oluşturduğunu söyleyebilirim. Ayrıca İtalya'dan yoğun rezervasyon alıyoruz. İtalya'dan Bodrum'a direk uçuşların başlaması bu ülkeden gelen misafirlerimizin artmasını sağladı. Tur sayılarının artmasıyla tek gecelik konaklamalarda artışlar yaşadık. Bunun yanı sıra Bağımsız Devletler Topluluğu'ndan (BDT) özellikle de Rusya ve Azerbaycan gibi ülkelerden önemli oranda misafirimiz geliyor. Buna ek olarak Ortadoğu ülkelerinden Bodrum'a direk uçuşların artması bu bölgedeki ülkelerden de talepler almamızı sağladı."

'TÜRKİYE 50 MİLYON TURİST HEDEFİNİN ÜZERİNE ÇIKABİLİR'

2019 yılının turizm sektörü açısından iyi gittiğini vurgulayan Kadbi "Yeni bir rekor yılı olmasını bekliyoruz. Özellikle 50 milyonluk hedefi yakalamak ve üzerine çıkmak zor olmayacak" değerlendirmesinde bulundu. Dünyada her yıl ortalama 1 milyar 322 milyon kişinin bir ülkeden başka bir ülkeye seyahat ettiğini hatırlatan Kadbi "Doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra jeopolitik konumuyla da dünyanın en büyük köprülerinden biri olan Türkiye, geçen yıl 46 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı. Dünyadaki turist sayısının en az yüzde 10'unu Türkiye'ye çekmek gerekiyor. Bunun için de sürdürülebilir, yenilikçi ve nitelikli turisti hedefleyen politikaları hayata geçirmek lazım." dedi.



'TURİZM SEKTÖRÜNDE TREND DEĞİŞİYOR'



Dünyada turizm trendlerinin değiştiğini belirten Hapimag CEO'su Hassan Kadbi şöyle konuştu: "Turizm sektöründe trend değişiyor. Sezon artık daha uzun. Dünyanın hemen her yerinde tatil sezonu deniz ve güneşle sınırlı kalmayarak yıl geneline yayılmış durumda. Birçok turizm merkezinde sezon Eylül-Ekim aylarının gelmesine rağmen devam ediyor. Sezonun bu denli uzamasının arkasında yatan bir diğer önemli etken ise ülkelerin ev sahipliği yaptığı uluslararası spor etkinlikleri. Türkiye de en çok ilgi gören ülkelerin başında geliyor ve turizm sezonunun 12 aya yayılmasını sağlayan uluslararası birçok spor organizasyona ev sahipliği yapıyor. Bu etkinliklerden biri de Hapimag Resort Sea Garden Bodrum olarak ev sahipliği yaptığımız Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası. Şampiyonanın en önemli ayağı tesisimizin sponsorluğunda gerçekleştirilen Hapimag Maratonu."



'YEREL LEZZETLERE ÖNEM VERİYORUZ'



Bodrum'daki tesiste yerel değerlere, lezzetlere büyük önem verdiklerini ifade eden Kadbi "Geçen yıl Adana ve Gaziantep gibi Türk mutfağının bayrak taşıyıcısı konumunda yöresel lezzetleri kapsayan Lezzet Günleri gibi etkinlikleri düzenledik. Önümüzdeki yıllarda benzer etkinlikler yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



16 ÜLKEDE 60 TESİSİ VAR



1963 yılında kurulun Hapimag, bugün Avrupa, ABD ve Kuzey Afrika kıtalarını kapsayan 16 ülkede 60 tesisiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Hapimag'in tüm dünyada 130 bin üyesi, 2 bin yatak kapasitesi bulunuyor. Türkiye'de 25'inci yılını geride bırakan Hapimag Grubu'nun Bodrum'daki tesisi Hapimag Sea Garden Resort 351 odalı tatil köyü ve 285 odalı otel bölünden oluşuyor. Tatil köyü bölümünde grubun dünyanın farklı noktalarındaki tesislerinde uygulanan Hapimag devre tatil sistemiyle hizmet veriliyor. Hapimag devre tatil sistemi kapsamında kişiler her yıl belli bir ücret ödeyerek tatil payı alıyor ve her bir payın karşılığı 60 puan olarak hesaplanıyor. Ayrıca bir kişi birden fazla pay satın alabiliyor. Bu puanların karşılığında gitmek istedikleri tesisin puan değerlerine göre rezervasyon yapabiliyorlar. Kazanılan puanların kaç günlük bir tatile denk geldiği ise seçilen tesisin hangi ülkede, hangi mevsimde seçildiğine göre değişiklik gösteriyor.



