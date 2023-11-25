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        Haberler Gündem Güvenlik Bodrum açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı

        Bodrum açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı

        Bodrum açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 48 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 06:56 Güncelleme: 25.11.2023 - 06:57
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        Bodrum açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki lastik botta 48 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, mobil radar tarafından Bodrum açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

        Yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 48 düzensiz göçmen yakalandı. AA'nın haberine göre; düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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        #Muğla
        #BODRUM
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