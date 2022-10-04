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Haberler Gündem 3. Sayfa Bodrum'da belediye personeli gölette bulundu - Güncel haberler
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Bodrum'da belediye personeli gölette ölü bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yakınlarının kayıp ihbarıyla arama çalışması başlatılan belediye personeli, gölette ölü bulundu

Bodrum'da belediye personeli gölette bulundu - Güncel haberler
Bodrum'da belediye personeli gölette bulundu
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AA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kayıp olarak aranan belediye personeli ölü bulundu.

Sazköy Mahallesi'nde yaşamını sürdüren ve Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Tolga Yabacı'dan (32) haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ve AKUT ekiplerince Yabacı'nın en son göründüğü bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

YAKINLARI BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Sazköy'deki gölette sabah yapılan çalışmalarda Yabacı'nın cesedine ulaşıldı. Göletten çıkarılan Yabacı'nın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bölgeye gelen Yabacı'nın ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

BELEDİYEDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Öte yandan, Bodrum Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Veteriner İşleri Müdürlüğünde görevli mesai arkadaşımız Tolga Yabacı'yı genç yaşta kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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