Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sipay Bodrum FK Bodrum'da hakeme sert tepki! - Yılport Samsunspor Haberleri

        Bodrum'da hakeme sert tepki!

        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Bodrum FK-Samsunspor maçının son dakikalarında olaylar çıkarken, ev sahibi ekibin yöneticisi Caner Tuna ile bazı taraftarlar sahaya girdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 21:48 Güncelleme: 26.04.2025 - 21:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Bodrum FK, sahasında Samsunspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın son dakikalarında hakem Yasin Kol'un kararları Bodrum FK tribünlerinden büyük tepkiyle karşılandı.

        2

        Bodrum FK yöneticisi Caner Tuna ile birkaç taraftar sahaya girerek hakeme tepki gösterdi.

        3

        Polis ve güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle sahadan çıkarılan Tuna’nın ardından maç bitiminde diğer yöneticiler de sahaya inerek hakemlere itiraz etti.

        4

        Hakemler, yoğun güvenlik önlemleri ve polis barikatı eşliğinde sahayı terk ederken, tribündeki taraftarlar da uzun süre hakemi yuhaladı.

        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dört dakikada dört köşe!
        Dört dakikada dört köşe!
        Depremden sonra fiyatlar artmıştı, bakanlık harekete geçti
        Depremden sonra fiyatlar artmıştı, bakanlık harekete geçti
        Trump ile Zelenskiy baş başa görüştü
        Trump ile Zelenskiy baş başa görüştü
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        Geri dönüşlerin kralı!
        Geri dönüşlerin kralı!
        Çin Trump'ın açıklamarını yalanladı
        Çin Trump'ın açıklamarını yalanladı
        "Mourinho, oyuncular ve yönetim, ilk 30 dakikayı izlesin"
        "Mourinho, oyuncular ve yönetim, ilk 30 dakikayı izlesin"
        Bakan Şimşek: '41 milyar dolar proje finansmanı sağlayacağız'
        Bakan Şimşek: '41 milyar dolar proje finansmanı sağlayacağız'
        Fethiye'de feci kaza!
        Fethiye'de feci kaza!
        Bülent Uygun kızına gözyaşlarıyla veda etti
        Bülent Uygun kızına gözyaşlarıyla veda etti
        Trump'tan kritik Putin açıklaması
        Trump'tan kritik Putin açıklaması
        İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti! Sarkıntılık iddiası!
        İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti! Sarkıntılık iddiası!
        3. Lig'de şampiyonluk heyecanı!
        3. Lig'de şampiyonluk heyecanı!
        Yüksek fiyatlara tepki gösterdi
        Yüksek fiyatlara tepki gösterdi
        Kandilli'den açıklama: Artçılar bir süre daha devam edebilir
        Kandilli'den açıklama: Artçılar bir süre daha devam edebilir
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        "Görevimizin başındayız, mücadelemize devam edeceğiz!"
        "Görevimizin başındayız, mücadelemize devam edeceğiz!"
        O kanser belirti vermeden ciğerlere ilerleyebiliyor! Riskiniz varsa şikayet beklemeyin
        O kanser belirti vermeden ciğerlere ilerleyebiliyor! Riskiniz varsa şikayet beklemeyin
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç