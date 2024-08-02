Bodrum'da kıyıya vuran Akdeniz foku öldü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bitkin halde sahile vuran Akdeniz foku, kısa bir süre sonra kıyıda öldü
Giriş: 02.08.2024 - 04:25 Güncelleme: 02.08.2024 - 04:25
Bodrum ilçesi Geriş Mahallesi'nde bir sitenin önünde, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yetişkin Akdeniz foku, sahile vurdu.
Akdeniz foku, daha sonra yaklaşık 50 metre açıldıktan sonra ters dönmüş bir şekilde tekrar kıyıya vurdu.
Enfeksiyon nedeniyle öldüğü tespit edilen Akdeniz foku, belediye ekipleri tarafından bölgeden alındı.
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