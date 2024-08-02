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        Haberler Gündem Güncel Bodrum'da kıyıya vuran Akdeniz foku öldü | Son dakika haberleri

        Bodrum'da kıyıya vuran Akdeniz foku öldü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bitkin halde sahile vuran Akdeniz foku, kısa bir süre sonra kıyıda öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 04:25 Güncelleme: 02.08.2024 - 04:25
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        Bodrum'da kıyıya vuran Akdeniz foku öldü
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        Bodrum ilçesi Geriş Mahallesi'nde bir sitenin önünde, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yetişkin Akdeniz foku, sahile vurdu.

        Akdeniz foku, daha sonra yaklaşık 50 metre açıldıktan sonra ters dönmüş bir şekilde tekrar kıyıya vurdu.

        Enfeksiyon nedeniyle öldüğü tespit edilen Akdeniz foku, belediye ekipleri tarafından bölgeden alındı.

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        #Son dakika haberler
        #Muğla
        #BODRUM
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