Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemBodrum'da sular ne zaman gelecek? Bodrum'da su kesintisi - MUSKİ 16 Ağustos 2020
ABONE OL

Bodrumlular 36 saatlik su kesintisine tepkili

Bodrum'da sular ne zaman gelecek? Sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinde 36 saatlik su kesintisi uygulanıyor. Vatandaşlar susuz kaldıkça MUSKİ'den gelecek açıklamayı beklemeye başladı. Bodrum'da sular ne zaman gelecek? İşte yanıtı...

bodrumda sular ne zaman gelecek

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Torba Mahallesi'nde Devlet Su İşlerine ait ana depo çıkışında patlama meydana geldiği belirtildi. Bölgede belediye ekiplerince onarım çalışması başlatıldığı bildirilen açıklamada, içme suyu isale hatlarında bugüne kadar bin 780 kez patlama olduğu kaydedildi.

Patlayan hatlar nedeniyle 4,5 milyon metreküp suyun boşa gittiği belirtilen açıklamada, bunun onarım, iş gücü, personel gideri ve su ücretiyle yaklaşık 29 milyon liraya mal olduğu ifade edildi. Açıklamada, onarım çalışması nedeniyle ilçe genelinde 36 saat su kesintisi yaşanacağı kaydedildi.

BODRUMLULAR 36 SAATLİK SU KESİNTİSİNE TEPKİLİ

Bodrum isale hattındaki patlama nedeniyle 36 saat su verilemeyen vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Bodrum'da isale hattında yaşanan patlaklar nedeniyle suların kesilmesinin önüne bir türlü geçilmediğini söyleyen emekli bankacı Mustafa Can (53),"Havalar sıcak. Pandemi dönemindeyiz. Temizlik ve hijyen önemli. Ancak sularımız akmıyor. Belediye yetkilerinden bir an önce acil çözüm bulmalarını istiyoruz" dedi.

Turgutreis Mahallesi'nde restoran işleten Tevfik Önal (47) da "Bodrum Yarımadası'nda su kesilir mi? Esnaf olarak, susuzluktan iş yapamıyoruz. Damacanalarla su taşımaktan bıktık artık. Havalar sıcak, ter içinde kalıyoruz. Eve gideceğiz, duş alacağız ama sular akmıyor. Pandemi döneminde bu olacak iş mi? Bir an önce çözüm bulunmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Döner ustası Onur Kaval (35) da isale hattında yaşanan patlaklar nedeniyle özellikle temmuz - ağustos gibi yaz aylarında yaşanan bu su kesintilerinden bıktıklarını belirtip, "Bu Bodrum'a yakışmayan bir durum. Yetkililerden bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

Bodrum'da sular ne zaman gelecek? Sorusu merak ediliyor. MUSKİ tarafından yapılan su kesintisi saatleri şu şekilde...

BODRUM'DA SU KESİNTİSİ

  • MahalleGÖLKÖY,YALIKAVAK,DAĞBELEN,GÜNDOĞAN,DİRMİL,GERİŞ,KÜÇÜKBÜK,TÜRKBÜKÜ,FARİLYA
  • Süre36 Saat
  • Kesinti Başlangıç15.08.2020 16:46
  • TürüPlansız

  • MahalleTURGUTREİS,KARABAĞ,PEKSİMET,KOYUNBABA,BAHÇELİEVLER,GÜMÜŞLÜK,AKYARLAR,AKÇAALAN,DEREKÖY,İSLAMHANELERİ
  • Süre36 Saat
  • Kesinti Başlangıç15.08.2020 16:44
  • TürüPlansız

  • MahalleCUMHURİYET,KUMBAHÇE,CEVAT ŞAKİR,ÇARŞI,ÇİFTLİK,MÜSKEBİ,TÜRKKUYUSU,YAKAKÖY,YENİKÖY,ESKİÇEŞME,BİTEZ,KONACIK,GÜRECE,KIZILAĞAÇ,UMURCA,YAHŞİ,ÇIRKAN,GÜMBET,TEPECİK,TORBA,YOKUŞBAŞI
  • Süre36 Saat
  • Kesinti Başlangıç15.08.2020 16:43
  • TürüPlansız

  • MahalleTURGUTREİS,KARABAĞ,KOYUNBABA,GÜMÜŞLÜK,AKÇAALAN,GERİŞ
  • Süre15 Saat
  • Kesinti Başlangıç15.08.2020 10:11
  • TürüPlansız

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hemşire Kübra Aslankılıç kimdir? Koronavirüse yakalanan Hemşire Kübra Aslankılıç'a ne oldu?
GÜNDEMHemşire Kübra Aslankılıç kimdir?
Zonguldak'ta ev ve araçlar kurşunlandı
GÜNDEMZonguldak'ta ev ve araçlar kurşunlandı
Son dakika haberi İçişleri: 5 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
GÜNDEMİçişleri: 5 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
Son dakika haberler... Evde çıkan yangın zeytinliğe sıçradı!
GÜNDEMEvde çıkan yangın zeytinliğe sıçradı!
Son dakika! Kılıçdaroğlu: Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz - Haberler
GÜNDEMCHP liderinden Biden tepkisi! "Kabul etmiyoruz"
Son dakika haberler... Karantinadan kaçıp Abant'a gittiler!
GÜNDEMKarantinadan kaçıp Abant'a gittiler!
ÖSYM açıklıyor: ALES soru ve cevapları yayımlandı mı? ÖSYM Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES soruları 2020
GÜNDEMALES soru ve cevapları yayımlandı mı?
Son dakika haberler... Duygu'nun babası Adalet Bakanı ile görüştü
GÜNDEMDuygu'nun babası Adalet Bakanı ile görüştü
Son dakika! Devlet Bahçeli'den Biden'ın sözlerine sert tepki - Haberler
GÜNDEMBahçeli'den Biden'a sert tepki!
21 yaşındaki genç 13'üncü kattan düştü
GÜNDEM21 yaşındaki genç 13'üncü kattan düştü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X