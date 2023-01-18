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Bodrum-Datça arası feribot seferlerine fırtına engeli

Muğla'nın Bodrum-Datça ilçeleri arasında yarın düzenlenecek olan feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

Bodrum-Datça arası feribot seferlerine fırtına engeli
DHA

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Muğla ve çevresi için kuvvetli fırtına uyarısı yaptı. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Şehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Yarın gerçekleştirilecek Bodrum-Datça 10.00 ile Datça-Bodrum 12.30 feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.

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