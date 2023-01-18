DHA

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Muğla ve çevresi için kuvvetli fırtına uyarısı yaptı. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Şehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Yarın gerçekleştirilecek Bodrum-Datça 10.00 ile Datça-Bodrum 12.30 feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.