Bodrum FK: 2 - Iğdır FK: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bodrum FK, evinde Iğdır FK'yı 2-0 mağlup etti. 2. yarıda Pedro Brazao ile Ali Habeşoğlu'nun golleriyle galibiyete ulaşan Bodrum FK, puanını 24'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Iğdır FK ise haftayı 18 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bodrum FK ile Iğdır FK karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Bodrum FK oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 51'de Pedro Brazao ve 79. dakikada Ali Habeşoğlu attı.
Bu sonucun ardından Bodrum FK puanını 24'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Iğdır FK ise 18 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Bodrum FK, Boluspor'a konuk olacak. Iğdır FK, Bandırmaspor'u ağırlayacak.