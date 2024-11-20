Bodrum FK- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Milli maçların bitiminin ardından gözler Süper Lig mücadelerine çevrildi. Bu kapsamda 13. hafta maçında Galatasaray, Bodrum ile deplasmanda karşılaşacak. Ligde 31 puanla yoluna namağlüp devam eden sarı- kırmızılılar, çıktığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Öte yandan oynadığı son 5 maçta galibiyet yüzü göremeyen Bodrum 16. sırada yer aldı. Peki, Bodrum FK- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Bodrum FK- Galatasaray maçı için geri sayım sürüyor. Ligde oynadığı 11 maçta tek puan kaybını Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray 31 puanda lider konumda bulunuyor. Okan Buruk'un öğrencileri zorlu deplasman fikstürüne Bodrum galibiyetiyle başlamak istiyor. Öte yandan Volkan Demirel yönetiminde 3. maçına çıkacak Bodrum takımı, Galatasaray karşısında sürpriz arıyor. Futbolseverler maç ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Bodrum FK- Galatasaray maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...
BODRUM FK- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Bodrum FK- Galatasaray maçı 23 Kasım Cumartesi günü 19.00'da oynanacak.
Heyecanla beklenen mücadele beİN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
GALATASARAY MUHTEMEL 11
Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Mertens, Yunus, Osimhen
GALATASARAY'DA BODRUM MESAİSİ
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi Sipay Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular koşu ve geniş alanda topa sahip olma antrenmanının ardından çift kale maçla çalışmayı tamamladı.