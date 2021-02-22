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HaberlerGündemSon dakika: Bodrum Turgutreis'te yol kavgası! Esra Boğazlıyan yazdı
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Bodrum’da yol kavgası

Muğla'nın Bodrum ilçesinin tatil noktalarından Turgutreis'teki sahil yolunun inşa edilen siteye plaj olarak tahsis edileceği iddiası ortalığı karıştırdı. Yıllardır kullanılan sahil yolunun kapatılıp yeni bir yol açılmak istenmesi diğer site sakinlerinin tepkisiyle karşılandı. Çevre sakinleri projenin hayata geçmemesi için direnirken, Bodrum Belediyesi tartışmayı nasıl değerlendiriyor? Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan yazdı...

Son dakika: Bodrum Turgutreis'te yol kavgası! Esra Boğazlıyan yazdı
Bodrum'da yol kavgası
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Muğla'nın Bodrum ilçesi tatil beldelerinden Turgutreis’te şu günlerde önemli bir tartışma var... Mevzu, çok uzun yıllardır kullanılan sahil yolunun kapatılıp yeni bir yol açılmak istenmesi... Turgutreis Nağme Sitesi sakinleri, Bodrum Belediyesi'nin bu projesine itiraz ediyor. Hatta projenin hayata geçmemesi için direniyorlar.

Site sakinlerinin iddiası ilginç. Mevcut sahil yolunun, inşaatı devam eden Mavi Arya Projesi'ne plaj olarak tahsil edilmek istendiğini, yeni açılacak yolun da sitelerinin içinden geçirileceğini söylüyorlar. Bana ulaşan Nağme Sitesi sakinleri, Bodrum Belediyesi'ne olan itirazlarını şöyle anlattılar:

'BİR AVUÇ SİTE SAKİNİ TARAFINDAN ŞİMDİLİK ENGELLENDİ'

"Sitemizin altında inşaatı devam etmekte olan Mavi Arya projesi tarafından belki de yüz yıllardır kullanılan sahil yolu kapatılıp o yol kendi sitelerine plaj olarak tahsis edilmek isteniyor ve o Turgutreis'i Akyarlar'a Bodrum'a, çevredeki köylere, onlarca otel ve sitelere bağlayan yol sitemizin içinden geçirilmek isteniyor. Geçtiğimiz hafta belediye, çitlerimizi yıkmak ve yol açmak için hamle yaptı, yönetimimiz ve bir avuç site sakini tarafından bu girişim şimdilik engellendi. Bu projeye karşı direniyoruz. Çünkü haksız ve adaletsiz bir durumla karşı karşıyayız."

BELEDİYE: TERK EDİLMİŞ FAKAT İŞGAL EDİLMİŞ VE KAPALI BİR YOL

Site sakinlerinin bu eleştirilerini Bodrum Belediyesi'ne sordum. Belediyeden şöyle bir yanıt aldım:

"Bahse konu imar yolu, Nağme Sitesi tarafından terk edilmiş fakat işgal edilmiş ve kapalı bir yol olup; MUSKİ tarafından 26/12/2020 tarih 26697 sayılı ekleri ile kanalizasyon kazısı kapsamında Bodrum Belediyesi tarafında açılması istenmesine müteakip gerekli yol açma çalışmaları MUSKİ ve müşavir firma talebi üzerine yapılmıştır."

'SİTE SAKİNLERİNİN MAĞDURİYETİNİN ÖNLENMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Bodrum Belediyesi yetkilileri, Nağme Sitesi sakinlerinin mağdur edilmemesi için ilgili kurumlar arasında görüşmelerin devam ettiğini de söyledi. Belediye ayrıca, site sakinlerinin mağduriyetinin önlenmesi için çalışma yaptıklarını da açıkladı. Bu açıklamayı kayda geçiriyorum, bakalım bu yol kavgası nasıl sonuçlanacak?

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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