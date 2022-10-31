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Bodrum’da 3 köpek ölmüş olarak bulundu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 3 köpek vatandaşlar tarafından ölü bulundu. Hayvanların zehirlendiği ileri sürüldü. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı

Bodrum’da 3 köpek ölmüş olarak bulundu
İHA

Muğla’nın Bodrum ilçesinde vatandaşlar tarafından bakılan 3 köpek ölü bulundu. Köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konacık Mahallesi Pedasa Caddesi üzerinde çevre sakinleri tarafından bakılan 2 köpek, vatandaşlar tarafından yol ortasında ve kaldırımda hareketsiz halde bulundu. Bodrum Belediyesi Petbulance ekibi tarafından yapılan incelemede 2 köpeğin de öldüğü belirlendi. İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri de bölgede inceleme yaptı. Çevrede yapılan incelemede çöp konteyneri yanında kasa ile bırakılmış balıkların olduğu görüldü. Bugün bölgede bir köpeğin daha ölü bulunduğu öğrenildi. Köpekler, Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından bölgeden alındı. Hayvanların zehirlendiği ileri sürüldü.

Öte yandan, zehirleme olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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