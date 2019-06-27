Boeing 787-9'nin yakım tüketimi nasıl? fiyatlar nasıl olacak? Bilinmeyen özellikleri ve daha fazlası

Türk Hava Yollarının (THY),filosuna dün dahil olan ilk "Boeing 787-9 Dreamliner'a, Trabzon'da 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül'ün memleketi "Maçka" adı verildi.

BOEING 787-9'UN ÖZELLİKLERİ

Menzil: 14.800 km

Kanat açıklığı: 60 m

En yüksek hız: 954 km/sa

Uzunluk: 63 m

Düz uçuş hızı: 913 km/sa

Motor tipleri: Rolls-Royce Trent 1000, General Electric GEnx

THY'den yapılan açıklamada, filonun ilk Boeing 787-9 Dreamliner'ının adına karar vermek için yapılan ankete katılan ve "AdıErenOlsun" diyerek destek veren tüm misafirlere teşekkür edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yeni uçağımıza kahraman Eren'imizin memleketi 'Maçka' adını verdik. İlk uçuşumuz da Trabzon'a. Ailesiyle birlikte hep beraber Eren'i ziyaret edeceğiz. Biz bayrağımızı gururla taşıyor, bu vatan için uçuyoruz. İyi ki varsınız." ifadeleri kullanıldı.

"AdıErenOlsun" etiketine yoğun ilgi

THY, filosuna kattığı "Boeing 787-9 Dreamliner" tipi uçağının ismini belirlemek için önceki gün Twitter'daki sosyal medya hesabından yolculara yönelik anket düzenlemişti.

Hava yolunun Twitter'daki resmi hesabından yapılan ankette, yarın İstanbul Havalimanı'na inecek, "rüya uçak" olarak tabir edilen uçağın ismi için "Yeni uçağımızın adı ne olsun? Sizlere #RüyaGibi bir uçuş deneyimi yaşatacak olan filomuzun yeni üyesi Dreamliner'ın ismine birlikte karar verelim." ifadeleri yer verilirken seçenekler arasında, "Perge, Assos, Göbeklitepe, Zeugma." yer almıştı.

THY filosundaki ilk "Boeing 787-9 Dreamliner'a şehit Eren Bülbül'ün isminin verilmesi konusunda sosyal medyada bir kampanya başlatılmış, etikete kısa sürede çok sayıda kişi destek vermişti.