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Haberler Gündem Güncel Son dakika: İstanbul Kadıköy'ün simgesi Boğa Heykeli'nde içler acısı tablo!
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Kadıköy'ün sembolü Boğa Heykeli tahrip edildi

İstanbul'da Kadıköy’ün simgelerinden olan Boğa Heykeli'nin üzerinde delikler ve aşınmalar oluştu. Boğa Heykeli'nin son halini görenler ise duruma tepki gösterdi

Son dakika: İstanbul Kadıköy'ün simgesi Boğa Heykeli'nde içler acısı tablo!
Boğa Heykeli'nde içler acısı tablo!
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İHA

1864’te ünlü Fransız Heykeltıraş Isidore Jules Bonheur tarafından yapılan ve Kadıköy'ün sembollerinden biri haline gelen Boğa Heykeli üzerinde aşınmalar oluştuğu görüldü.

İHA'nın haberine göre, heykelin üst kısımlarında ve boynuzlarında delikler açılırken birçok noktasında ise aşınmalar olduğu görüldü.

"BU ESERLERİ KORUMAMIZ GEREKİYOR"

Kadıköy Altıyol üzerindeki meydanda duran heykelin son halini gören vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi.

Konuya ilişkin konuşan vatandaşlardan İsmail Aydın, "Bu eserleri korumamız gerekiyor. Bu yapılan vicdansızlıktır. Bu hareketleri görenlerin de yapanları uyarması gerekiyor. Özellikle gençlerimiz bu eserlere sahip çıkmalı. Gelinen nokta üzücü" diye konuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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