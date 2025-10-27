Habertürk
        Boğaç Aksoy nişanlandı - Magazin haberleri

        Boğaç Aksoy nişanlandı

        Boğaç Aksoy, sevgilisiyle aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı

        Giriş: 27.10.2025 - 08:19 Güncelleme: 27.10.2025 - 08:19
        Ünlü oyuncu nişanlandı
        Boğaç Aksoy, evlilik yolunda ilk adımı attı. Bir süredir aşk yaşadığı ve henüz ismini açıklamayı tercih etmediği sevgilisiyle nişanlandı.

        Aile arasında sade bir törenle yüzüklerini takan Boğaç Aksoy, mutlu güne ait fotoğrafları paylaştı.

        Boğaç Aksoy, nişanlısına; "Bizim masalımız sonsuzluk üzerine.... Ailem büyüdü. İyi ki sen..." sözleriyle seslendi.

        #Boğaç Aksoy
