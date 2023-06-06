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Üsküdar'da denizde kaybolan lise öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

İstanbul Üsküdar'da dün kahreden bir olay yaşandı. Kuzguncuk Sahili'nde arkadaşlarıyla denize giren bir lise öğrencisi kayboldu. Dün başlayan arama çalışmalarına bugün de devam edildi

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DHA
  • Boğazda kayıp liseli için yürek yakan çalışma!

    Üsküdar Kuzguncuk Sahili'nde dün arkadaşlarıyla denize giren lise öğrencisi kayboldu.
  • Boğazda kayıp liseli için yürek yakan çalışma!

    DHA'nın haberine göre ekiplerin, lise öğrencisini arama çalışmaları bugün de sürüyor.
  • Boğazda kayıp liseli için yürek yakan çalışma!

    Kuzguncuk Sahili'nde dün öğlen saatlerinde iddiaya göre, 8 arkadaşıyla denize giren lise öğrencisi akıntıya kapılarak suda kayboldu.
  • Boğazda kayıp liseli için yürek yakan çalışma!

    Çevredekilerin, haber vermesi üzerine bölgeye kıyı emniyeti, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.
  • Boğazda kayıp liseli için yürek yakan çalışma!

    Ekipler, deniz üstünde ve altında arama çalışmaları yaparken, haberi alan aile ve okul arkadaşları olay yerine geldi. Ekiplerin arama çalışmaları bugün de sürüyor.
  • Boğazda kayıp liseli için yürek yakan çalışma!
  • Boğazda kayıp liseli için yürek yakan çalışma!
  • Boğazda kayıp liseli için yürek yakan çalışma!
  • Boğazda kayıp liseli için yürek yakan çalışma!
  • Boğazda kayıp liseli için yürek yakan çalışma!

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