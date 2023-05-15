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Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da Emrah Baysal'ın boğazı kesilmiş halde bulundu
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Hurma bahçesinde boğazı kesilmiş halde bulundu

Adana'da Emrah Baysal, hurma bahçesinde yürüyüşe çıkan kişi tarafından çalıların arasında boğazı kesilmiş halde bulundu. Baysal'ın cansız, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

Adana'da Emrah Baysal'ın boğazı kesilmiş halde bulundu
DHA

Adana'da Emrah Baysal (35), hurma bahçesindeki çalılıklar arasında boğazı kesilmiş halde bulundu.

Olay, saat 09.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi 328 Sokak'taki hurma bahçesinde meydana geldi. Bölgede yürüyüşe çıkan kişi, çalıların arasında hareketsiz yatan kişiyi görünce polise ihbarda bulundu.

İhbar polisle birlikte olay yerine gelen sağlık ekibinin kontrolünde, boğazı kesilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenin, beyaz eşya tamircisi Emrah Baysal'a ait olduğu belirlendi. Baysal'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yakınları morgun önünde gözyaşı döken Emrah Baysal'ın cenazesi otopsinin ardından Havutlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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