Boğaziçi Üniversitesi, Uçaksavar lojmanlarıyla ilgili mülkiyet devrinin söz konusu olmadığını açıkladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Boğaziçi Üniversitesi, Uçaksavar lojmanlarıyla ilgili mülkiyet devrinin söz konusu olmadığını açıkladı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, Uçaksavar Kampüsü'ndeki lojmanlarla ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, inşa edilmesi planlanan depreme dayanıklı, modern ve kapasitesi artırılmış yeni lojmanların hem arazi hem de bina bakımından tüm mülkiyetinin Boğaziçi Üniversitesine ait olacağını ve herhangi bir mülkiyet devrinin söz konusu olmadığını bildirdi.

Boğaziçi Üniversitesi, Uçaksavar lojmanlarıyla ilgili mülkiyet devrinin söz konusu olmadığını açıkladı
AA

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bahsi geçen lojmanlara, bağımsız denetleme kuruluşu tarafından 2012 yılında "depreme dayanıksız yapı" raporu verildiği, ancak bugüne kadar kalıcı bir çözüm üretilemediği ifade edildi.

Açıklamada, "Bu durum, muhtemel bir deprem yaşanması halinde, ilgili lojmanlarda halen ikamet etmekte olan Boğaziçi Üniversitesi personelinin can ve mal güvenliğini riske atmaktadır. Riskli yapı raporu ve lojmanların mevcut fiziki koşulları gözetildiğinde, çoktan miadını doldurmuş binaların vakit kaybedilmeden tahliye edilerek yerine depreme dayanıklı yeni ve modern lojmanların inşası hayati önem taşımaktadır." denildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın üniversitenin girişimleriyle 27 Mart 2021 Cumartesi günü Uçaksavar lojmanlarını ziyaret ederek incelemelerde bulunduğu vurgulanan açıklamada, Kurum ve Yerlikaya'nın konunun aciliyet ve önemini gözeterek gereken adımların hızla atılması hususunda üniversite yönetimine her konuda destek vereceklerini ifade ettikleri, deprem riski yüksek olan eski binaların yıkılarak mümkün olan en kısa sürede yenilerinin inşası için prensipte mutabık kalındığı kaydedildi.

Konunun üniversitenin yönetim kurulunda görüşüldükten sonra kesin karara bağlanacağına işaret edildi.

- "Herhangi bir mülkiyet devri söz konusu değildir"

Konuya ilişkin yönetim kurulu tarafından yönetilecek, sürecin planlanması ve yönetimi için akademik birimlerden temsilcilerin yer alacağı bir komisyon kurulacağına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ancak söz konusunun insan hayatı olduğu ve ivedilikle bir çözüme kavuşturulması gerektiği de unutulmamalıdır. Bir diğer husus da üniversitemizin mevcut lojman envanterinin personelimizin ihtiyaç ve taleplerini karşılayamıyor olması ve kapasite artışına gereksinim duyulması gerçeğidir. Yeni inşa sürecinde, lojmanların mevcut kapasitesinin imar planına, fiziki ve estetik beklentilere uygun şekilde artırılması da öncelikli hedeflerimizdendir. Bilinmelidir ki tüm bu çalışmalar üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın sürece aktif katılımıyla ilerlemekte olup ilgili Bakanlık yetkilileriyle projelendirme kapsamında görüşmeler devam etmektedir.

Şunu da açıkça belirtmek gerekir ki inşa edilmesi planlanan depreme dayanıklı, modern ve kapasitesi artırılmış yeni lojmanların hem arazi hem de bina bakımından tüm mülkiyeti üniversitemize ait olacaktır ve herhangi bir mülkiyet devri söz konusu değildir. Bir kamu üniversitesi olan üniversitemizin ve bu çatı altında emek veren tüm çalışma arkadaşlarımızın sağlam, modern ve konforlu lojmanlarda yaşayabilmesini sağlamak Boğaziçi Üniversitesi Yönetimi olarak öncelikli hedeflerimizdendir. Bu kapsamdaki destek çağrımıza tüm yoğunluklarına rağmen ivedilikle ve tamamen çözüm odaklı şekilde cevap vermiş olan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ve İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya'ya bir kez daha şükranlarımızı sunarız."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME