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Boğaziçili iklim bilimci Prof. Dr. Kurnaz'dan korkutan açıklama!

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, sel baskını nedeniyle oluşan afetlerin iklim değişikliği kaynaklı olduğunu belirtti. Kurnaz, "İklim krizi, doğada yaşadığımız her türlü iklim olayını daha şiddetli daha uzun süren ve daha geniş alanlarda görülen hale getirir. Sel felaketlerinin hepsi devam edecek ve daha da şiddetlenecek. Bu gördüklerimiz daha çok azı. Her yer tehlikeli. Sel 10 senede bir oluyorsa artık 3 senede bir olacak" dedi

Boğaziçili iklim bilimci Prof. Dr. Kurnaz'dan sel felaketiyle ilgili korkutan açıklama! - Güncel haberler
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DHA

Son olarak Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketinin, iklim değişikliğinin etkileri olduğu belirtiliyor. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, sel felaketlerinin şiddetini artırarak daha sık görüleceğini, 10 yılda değil 3 yılda bir görüleceğini ifade etti.

"3-5 YILDA BİR BÖYLE YAĞIŞLAR GÖRECEĞİZ"

Boğazi&ccedil;i &Uuml;niversitesi İklim Değişikliği Araştırma Merkezi M&uuml;d&uuml;r&uuml; Prof. Dr. Levent Kurnaz.
Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz.

DHA'da yer alan habere göre iklim değişikliğinin etkilerinin görülmeye başladığını dile getiren Kurnaz, bu tür yağışların 3-5 yılda bir görülebileceğini söyledi. Prof. Dr. Levent Kurnaz, "İklim krizi, doğada yaşadığımız her türlü iklim olayını daha şiddetli, daha uzun süreli ve daha geniş alanlarda görülür hale getirir.

"2 YIL ÖNCE BUNU BOZKURT'TA GÖRDÜK"

Yağıştan bahsediyorsak, daha kısa, şiddetli, yoğun yağış, daha sıklıkla ve çok yerde görülecek. İki sene önce bunu Bozkurt'ta gördük. 2 bin 500 yılda bir düşecek yağış miktarı, Bozkurt'ta oldu. Bundan sonra iklim değişikliğiyle birlikte, 2 bin 500 senede bir görülecek yağış, 20 senede bir görülecek. Şanlıurfa için de geçerli bir durum.

"SENEDE 4-5 DEFA KAR YAĞARDI, ARTIK YAĞMIYOR"

Epey zamandır bu kadar şiddetli yağış görmüş müydük, hayır. Bir daha ne zaman görürüz, 50 sene sonra diyemiyoruz. Muhtemelen 3-5 senede bir böyle yağış göreceğiz. Senede 4-5 defa kar yağardı artık yağmıyor ve yağmayacak. İşte iklim değişikliği dediğimiz bu" dedi.

"BU YAĞIŞLAR TOPRAĞI BESLEMEZ ZARAR VERİR"

Bir gecede yağan 150 kilogram yağmurun toprağa zarar verdiğini belirten Prof. Dr. Levent Kurnaz, "İstanbul'da şu ana kadar yağış 1 kilogramın altında. Düşünün bir gecede yaklaşık 150 kilogram yağış buraya düşmüş olsa, bu bir afettir. Bu İstanbul, Şanlıurfa, New York için de bir afettir. Biz senelerdir bunun geleceğini söylüyoruz. Daha da kötü olacağını söylüyoruz. İklim krizi bu tür yağışları, daha sık görülür daha şiddetli olur hale getirecek. Bu yağışın kimseye bir faydası yok. Bizim istediğimiz yağış, (dün) İstanbul'da olan yağış.

"SAKİNCE 10 GÜN YAĞSIN, TOPRAĞI BESLER"

Bu şekilde İstanbul'daki gibi sakince 10 gün yağsın, bu toprağı, yeraltı sularını besliyor. 150 kilogram yağış bir gecede yağacak olursa o hiçbir yeri beslemiyor. Üstüne bir de erozyonla toprağı alıp götürüyor. Burada o kadar yağış olduğunda, denizlere gidiyor. Bizim işimize yaramıyor. Yağışın uzun süreli ve hafif olanı makbuldür. Bu konuşmayı bir daha yapacağız.

"10 YILDA BİR OLAN SEL 3 YILDA BİR OLACAK"

Gelecek sene, ilkbahar ve sonbaharda yine konuşuyor olacağız. Artık bu yeni gerçeğimiz. Buna hazırlıklı olmalıyız. Şimdiye kadar İstanbul'da, Esenyurt'ta böylesi bir sel 10 yılda bir oluyorsa artık 3 yılda bir olacak" diye konuştu.

"SEL FELAKETLERİ DAHA DA ŞİDDETLENECEK"

Sel felaketlerinin daha çok şiddetleneceğini belirten Prof. Dr. Levent Kurnaz, şunları söyledi: "Acilen yapılması gereken şey, can kaybını sıfıra indirmek. Onun için insanlara cep telefonlarından anlık uyarı gelmesi lazım.

"ORADAN KAÇIN!' UYARISI TELEFONA GELMELİ"

Bu uyarı meteorolojinin yaptığı gibi turuncu uyarılar değil, tehlikeli olayların olabileceği yerlerdeki insanlara 'Oradan kaçın' denmesi gerekiyor. Türkiye'de su basma seviyesi diyeceğimiz, bodrum katı olan yerlerde ikamet etmek yasak. İstanbul'u, İzmir'i, Ankara'yı düzelttik diyelim ama düzeltmeyeceğimiz şehir yok.

Hepsinde aynı hataları yaparak bu şehirleri kurmuşuz. Sel felaketlerinin hepsi devam edecek ve daha da şiddetlenecek. Bu gördüklerimiz daha çok azı. Her yer tehlikeli. Şu an bulunduğumuz yer de tehlikeli. Onun için herkes kendi oturduğu yere dikkat etmek zorunda. Nereden nasıl ne kadar sel geleceğini bilmek gerek, her yer için tehlike söz konusu."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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