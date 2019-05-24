Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Fenerbahçe Beko’nun eski oyuncusu Bogdan Bogdanovic, geçtiğimiz günlerde İstanbul’a geldi. Ortaköy’deki bir mekanda eğlenen Bogdanovic, çıkışta ise mekanın işletmecisi Murat Yurt ile gazetecilere poz verdi. Bogdanovic, "İstanbul’u çok seviyorum. Bir gün tekrar Fenerbahçe’de oynamak isterim" dedi.

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