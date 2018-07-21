Bohemians 1905 - Slovacko düellosu

Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında Bohemians 1905 ile Slovacko, 22 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 16:00. Bohemians 1905 son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Slovacko, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 368 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bohemians 1905 kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 2.80, Slovacko sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Bohemians 1905 son haftadaki Mlada Boleslav müsabasında 1-2 kazandı.

Slovacko, Viktoria Plzen karşılaşmaında 1-4 yenildi.

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