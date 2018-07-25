İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi(BAM) Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu mesleğinden ayrılmak üzere emeklilik talebiyle Adalet Bakanlığı'na başvuru dilekçesi gönderdi.
"BAŞVURU DİLEKÇESİ GÖNDERMİŞ BULUNMAKTAYIM"
Habertürk'ten Arzu Kaya'nın aktardığına göre, basın bildirisi yayımlayan Başsavcı Hadi Salihoğlu, "İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapmaktayken 25/07/2018 tarihinde mesleğimden ayrılmak üzere emeklilik talebiyle Adalet Bakanlığına başvuru dilekçesini göndermiş bulunmaktayım. 20 Temmuz 1979 günü fiilen İstanbul Hakim adayı olarak göreve başladığım günden beri ülkeme ve milletime Aziz Atatürk'ün kurmuş olduğu büyük Türkiye Cumhuriyetine Adalet için hizmet etmeyi ve Türk bayrağına köle olmayı şiar edinerek bugüne kadar görev yapmış bulunmaktayım" dedi.
"EMEKİ OLMA İHTİYACI HİSSETTİM"
Görevi süresince Erzincan, Çankırı ve Kahramanmaraş illerinde ve 1991 yılından beri İstanbul'da görev yaptığına açıklamada yer veren Salihoğlu, "Düşündüğümde çok iyi bir tercih yaparak bu güzel mesleği seçtiğimi düşünüyorum. Gerçekten dolu dolu 40 sene nice iyi ve kötü olaylarla karşılaşarak hizmetimizi sadece Allah rızası için kanunların gereğini korkusuzca yerine getirdik.Bugün ailemin de onayı ile görevi bırakmak ve emekli olmak ihtiyacını hissettim. Görevim süresince kimseye kin ve garezle ve düşmanlıkla hareket etmedim. Makamın kapısına gelen herkesi ama herkesi hoş geldin diyerek karşıladım, kendilerini dinledim ve adalet ve hukuk içinde yardımcı oldum" cümlelerini kullandım.
"BİRDENBİRE EMEKLİ OLMAM SORU İŞARETİ GETİRSE DE..."
Açıklamada, "Birdenbire emekli olmak insanların aklına soru işareti getirse de gönül rahatlığı içinde arkama baktığımda aydınlık yüzler gördüm ve bu şekilde emekliliğe karar verdim. Bugüne kadar çalıştığım çok değerli Adalet Bakanları, Adalet Bakanlığı Bürokratları, Hakim ve Cumhuriyet Savcısı arkadaşlarım ve benimle birlikte çalışan çok değerli adliye çalışanlarına teşekkür ediyor ve saygılar sunuyorum.Kendisi ile birlikte görev yapmaktan onur duyduğum Cumhurbaşkanım Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye, değerli Bakanım Abdulhamit GÜL'e, Hakimler ve Savcılar Kurulunun çok değerli başkan ve üyelerine saygı ve sevgilerimi sunarak görevimden huzurlu bir şekilde ayrılıyor herkese ayrı ayrı başarı ve hürmetlerimi sunuyorum.Tüm adliye camiasına Allahaısmarladık diyor, bu vesile ile de tüm kamuoyuna saygılarımı sunuyorum" ifadeleri yer aldı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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