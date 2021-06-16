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Bolu'da bioenerji fabrikasında yangın

Bolu'da gübreden elektrik enerjisi üretilen fabrikada meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Bolu'da bioenerji fabrikasında yangın
Bioenerji fabrikasında korkutan yangın
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AA

Vakıfgeçitveren köyü mevkisinde bulunan fabrikanın gübrelerin bekletildiği silo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden fabrika çalışanları itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. AA'nın haberine göre; soğutma çalışmasının devam ettiği yangında hasar oluştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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