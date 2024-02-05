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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bolu'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

        Bolu'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

        Bolu'da iki otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılırken alkollü olduğu tespit edilen sürücü, emniyete gitmemek için polis ekiplerine güçlük çıkardı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 05:11 Güncelleme: 05.02.2024 - 05:28
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        Kavşakta kafa kafaya çarpıştılar: 5 yaralı
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        Bolu'da kavşakta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza yapan ve alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Taner Ü. polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

        Kaza, saat 22.30 sıralarında Aşağı Soku Mahallesi Karadere Caddesi üzerinde meydana geldi. Taner Ü. yönetimindeki otomobil kavşakta Hamdi Umut Y. idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

        5 KİŞİ YARALANDI

        Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; kazada otomobil sürücüsü Hamdi Umut Y. ile birlikte iki otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı.

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        POLİS EKİPLERİNE ZOR ANLAR YAŞATTI

        Kaza yapan otomobil sürücülerinden alkollü olduğu belirlenen Taner Ü, kendisini polis merkezine götürmek isteyen polislere zor anlar yaşattı. Alkollü sürücü ile arkadaşları Taner Ü'nün götürülmemesi için polislerle tartıştı.

        Taner Ü. ekip otosuna bindirilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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