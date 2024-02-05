Bolu'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Bolu'da kavşakta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza yapan ve alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Taner Ü. polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Aşağı Soku Mahallesi Karadere Caddesi üzerinde meydana geldi. Taner Ü. yönetimindeki otomobil kavşakta Hamdi Umut Y. idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

5 KİŞİ YARALANDI Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; kazada otomobil sürücüsü Hamdi Umut Y. ile birlikte iki otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı. REKLAM