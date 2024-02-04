Trabzonspor'dan penaltı tepkisi: Devre arasında paylaştılar! Trabzonspor, Beşiktaş ile karşı karşıya geldiği maçta yaşanan bir pozisyon için sosyal medya hesabından tepki gösteren bir paylaşım yaptı

Habertürk Giriş: 04.02.2024 - 20:17 Güncelleme: 04.02.2024 - 20:17 facebook

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