Bolu'da pikap dereye düştü: 1 ölü, 3 yaralı

Bolu'da yoldan çıkarak dereye devrilen pikapta bulunan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Çığırtkanlar Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen pikap, Büyüksu Deresi üzerinde bulunan köprünün girişinde yoldan çıkarak yaklaşık 15 metre yüksekten dereye düştü.

2 KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI

Araçtaki 4 kişiden 2'si kendi imkanları ile dışarı çıkarken 2 kişi araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi ile itfaiye sevk edildi.