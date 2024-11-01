Bolu'da TIR devrildi, canlı tavuklar yola saçıldı

Bolu'da devrilen TIR'da bulunan 7 bin canlı tavuk yola saçıldı.

Bolu'da faaliyet gösteren bir beyaz et firmasına ait canlı tavuk taşıyan Y.K. idaresindeki TIR, Güney Çevre Yolu'nun Paşaköy Mahallesi kesimindeki dönel kavşakta devrildi.

AA'nın haberine göre; TIR sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, araçta yüklü olan 7 bin tavuk yola saçıldı. Kazada bazı tavuklar ölürken, kafeslerinden çıkan bazı tavukların ise yol üzerinde gezindiği görüldü.

Olay yerine gelen firma yetkilileri ile polis ve Karayolları ekipleri, TIR'ın olay yerinden kaldırılması ve tavukların farklı bir araca aktarılması için çalışma başlattı.