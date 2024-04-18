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        Bolu Dağı Tüneli uzatılacak

        Bolu Dağı Tüneli kesiminde tünel tüpü yaşanan heyelanlar nedeniyle Ankara istikametinde 90 metre uzatılmıştı. İstanbul istikametinde de uzatma çalışması yapılacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 21:49 Güncelleme: 18.04.2024 - 21:49
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        Bolu Dağı Tüneli uzatılacak
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        Bolu Valisi Erkan Kılıç başkanlığında düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katılan Karayolları 4. Bölge Müdürü Mehmet Fidan, Bolu Dağı Tüneli’nin Ankara yönündeki tüpünün 90 metre uzatılmasının ardından Kurban Bayramı sonrasında İstanbul yönünün de heyelan riskine karşı 70 metre uzatılacağını açıkladı.

        İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Bolu Valisi Erkan Kılıç başkanlığında İl Özel İdaresinde yapıldı. Toplantıya daire müdürleri ile kaymakamlar ve kamu kurumlarının yetkilileri katıldı.

        Fotoğraf: AA

        İSTANBUL İSTİKAMETİNDE UZATMA ÇALIŞMASI YAPILACAK

        Toplantıya katılan Karayolları 4. Bölge Müdürü Mehmet Fidan, Bolu Dağı Tüneli’ndeki yapılacak çalışmalarla ilgili açıklamalar yaparak, “Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde tünel tüpü yaşanan heyelanlar nedeniyle Ankara istikametinde 90 metre uzatıldı.

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        İstanbul istikametinde de uzatma çalışması yapılacak. Bu çalışmanın Kurban Bayramı'ndan sonra gerçekleştirilmesi planlanıyor. Çalışma tarihi hem trafik yoğunluğu hem de mevsim şartları göz önünde bulundurularak hesaplandı. Aynı zaman diliminde viyadük ve köprülerde de derz yenileme ve bakım çalışmaları yapılacak” dedi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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