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        Huzurevinde yemekten zehirlenenlerden 4´ü yoğun bakıma alındı

        BOLU´nunGerede ilçesinde kaldıkları huzurevinde yemekten zehirlenen 33 kişiden 4´ü, yoğun bakıma alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 14:16 Güncelleme: 22.09.2023 - 14:20
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        Huzurevinde yemekten zehirlenenlerden 4´ü yoğun bakıma alındı
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        BOLU´nunGerede ilçesinde kaldıkları huzurevinde yemekten zehirlenen 33 kişiden 4´ü, yoğun bakıma alındı.

        Gerede ilçesi Kitirler Mahallesi'ndeki Esentepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalanlarda, önceki gün akşam yemeği yedikten sonra ishal, kusma ve mide bulantısı şikayeti görüldü. 22 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle Gerede Devlet Hastanesi'ne, 11 kişi ise Bolu kent merkezindeki hastanelerde tedaviye alındı. Yaşı 80´in üzerinde olan ve zehirlenmeyi daha ağır geçiren 4 kişi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Vatandaşların ishal ve kusma şikayetlerinin devam ettiği ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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