Günlerdir ilçede gezinen bozayı, bu kez evin bahçesine girdi
BOLU'nunYeniçağa ilçesinde son günlerde akşam saatlerinde ilçenin farklı noktalarında görülen bozayı, bu kez bir evin bahçesinde görüntülendi.
BOLU'nunYeniçağa ilçesinde son günlerde akşam saatlerinde ilçenin farklı noktalarında görülen bozayı, bu kez bir evin bahçesinde görüntülendi.
Yeniçağa ilçesinde son günlerde mahalle aralarında gezerken görüntülenen bozayı, dün gece saatlerinde Gölyüzü Mahallesinde görüldü. Mahallelinin uzaklaştırmak için günlerdir aradığı ayı, bir evin bahçesine girdi. Ellerinde fenerle aradıkları ayıyla karşı karşıya gelen vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Korkan ayı, koşarak uzaklaştı.
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