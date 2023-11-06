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        Günlerdir ilçede gezinen bozayı, bu kez evin bahçesine girdi

        BOLU'nunYeniçağa ilçesinde son günlerde akşam saatlerinde ilçenin farklı noktalarında görülen bozayı, bu kez bir evin bahçesinde görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 13:20 Güncelleme: 06.11.2023 - 13:25
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        Günlerdir ilçede gezinen bozayı, bu kez evin bahçesine girdi
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        BOLU'nunYeniçağa ilçesinde son günlerde akşam saatlerinde ilçenin farklı noktalarında görülen bozayı, bu kez bir evin bahçesinde görüntülendi.

        Yeniçağa ilçesinde son günlerde mahalle aralarında gezerken görüntülenen bozayı, dün gece saatlerinde Gölyüzü Mahallesinde görüldü. Mahallelinin uzaklaştırmak için günlerdir aradığı ayı, bir evin bahçesine girdi. Ellerinde fenerle aradıkları ayıyla karşı karşıya gelen vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Korkan ayı, koşarak uzaklaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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