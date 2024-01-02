Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

BOLU´nunGerede ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil şarampole savruldu. Metrelerce sürüklenerek takla atan otomobilde bulunan 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 13.20 sıralarında Gerede´nin Yünlü yaylaları mevkinde meydana geldi. Mustafa Akbıyıkoğlu idaresindeki 14 KE 015 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Metrelerce savrulan otomobil taklalar attı. Otomobil hurdaya dönerken kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekibleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü Mustafa Akbıyıkoğlu, Emine Akbıyıkoğlu, Nezaket Darak ile Arif Darak, sağlık ekipleri tarafından Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Arif Darak, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.