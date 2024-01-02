Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

         BOLU´nunGerede ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil şarampole savruldu. Metrelerce sürüklenerek takla atan otomobilde bulunan 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 19:14 Güncelleme: 02.01.2024 - 19:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

         BOLU´nunGerede ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil şarampole savruldu. Metrelerce sürüklenerek takla atan otomobilde bulunan 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.

        Kaza, saat 13.20 sıralarında Gerede´nin Yünlü yaylaları mevkinde meydana geldi. Mustafa Akbıyıkoğlu idaresindeki 14 KE 015 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Metrelerce savrulan otomobil taklalar attı. Otomobil hurdaya dönerken kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekibleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü Mustafa Akbıyıkoğlu, Emine Akbıyıkoğlu, Nezaket Darak ile Arif Darak, sağlık ekipleri tarafından Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Arif Darak, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TFF'den Süper Kupa açıklaması!
        TFF'den Süper Kupa açıklaması!
        İstanbul'da ramatçı vurgunu iddiası!
        İstanbul'da ramatçı vurgunu iddiası!
        İETT otobüsü önce araca sonra duvara çarptı!
        İETT otobüsü önce araca sonra duvara çarptı!
        MİT'ten İsrail istihbaratına operasyon!
        MİT'ten İsrail istihbaratına operasyon!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yeni hocayı duyurdular!
        Yeni hocayı duyurdular!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat rekorunu açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat rekorunu açıkladı
        Kayıp olarak aranıyordu... Çekyatın içinde ölü bulundu!
        Kayıp olarak aranıyordu... Çekyatın içinde ölü bulundu!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Lise öğrencileri 19 spor dalından birini seçebilecek
        Lise öğrencileri 19 spor dalından birini seçebilecek
        Tokyo'da 2 uçak pistte çarpıştı
        Tokyo'da 2 uçak pistte çarpıştı
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Türkiye'nin en popüler 100 yemeği
        Türkiye'nin en popüler 100 yemeği
        Fenerbahçe'de kadro netleşiyor
        Fenerbahçe'de kadro netleşiyor
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Borsa ve altın 2024'e nasıl başladı?
        Borsa ve altın 2024'e nasıl başladı?
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        1400 yıllık sikkeler testinin içinden çıktı
        1400 yıllık sikkeler testinin içinden çıktı
        "Beklentimiz konut kredisi hamlesi"
        "Beklentimiz konut kredisi hamlesi"

        Benzer Haberler

        Bolu'da dere yatağına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Bolu'da dere yatağına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Boluspor, forvet Tunahan Çiçek'i transfer etti
        Boluspor, forvet Tunahan Çiçek'i transfer etti
        Ertelenen Süper Kupa finalinin ardından Bolu'da reklam panosunda yayınlanan...
        Ertelenen Süper Kupa finalinin ardından Bolu'da reklam panosunda yayınlanan...
        Boluspor, Anıl Koç'u renklerine bağladı
        Boluspor, Anıl Koç'u renklerine bağladı
        Bolu'da durdurulan minibüste 500 bin makaron ele geçirildi
        Bolu'da durdurulan minibüste 500 bin makaron ele geçirildi
        Tanju Özcan'ın 'Çöl faresi bedevilere' yazılı görsellerine soruşturma
        Tanju Özcan'ın 'Çöl faresi bedevilere' yazılı görsellerine soruşturma