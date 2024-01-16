Seben elmasının üretimi 19 yılda yüzde 52 düştü BOLU'nun Seben ilçesinin önemli gelir kaynaklarından olan Seben elmasının üretimi, son 19 yılda yüzde 52,90 oranında düştü. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre 2004 yılında 20 bin 881 ton olarak üretilen Seben elması, 2023'te 8 bin 855 ton olarak gerçekleşti. İlçedeki elma ağacı sayısı da 2004'ten bugüne yüzde 57,59 azalıp, 298 bin 300'den 126 bin 500´e düştü.

BOLU'nun Seben ilçesinin önemli gelir kaynaklarından olan Seben elmasının üretimi, son 19 yılda yüzde 52,90 oranında düştü. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre 2004 yılında 20 bin 881 ton olarak üretilen Seben elması, 2023'te 8 bin 855 ton olarak gerçekleşti. İlçedeki elma ağacı sayısı da 2004'ten bugüne yüzde 57,59 azalıp, 298 bin 300'den 126 bin 500´e düştü.

Kentin elmasıyla ünlü ilçesi Seben'de, elma üretimi her geçen yıl azalıyor. Lezzetiyle ünlü olan ve adına festivaller düzenlenen Seben elmasının üretimi, ilçede soğuk hava depolarının olmaması, bakım maliyetlerinin artması ve genç nüfusun da azalmasıyla birlikte yıldan yıla düşmeye başladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre 2004 yılında 20 bin 881 ton olarak üretilen Seben elması, yüzde 52,90 oranında düşerek 2023'te 8 bin 855 ton olarak üretildi. İlçedeki elma ağacı sayısı da 2004'ten bugüne yüzde 57,59 azalıp 298 bin 300'den 126 bin 500'e düştü.

'MASRAFLARI ÇIKARAMIYORUZ'

Seben'in Dereboy köyünde yaşayan elma üreticisi Erhan Sarıaslan, bahçelerindeki elma ağaçlarının masraflarını çıkaramadıklarını belirterek, "Benim babadan kalma 350-400 elma ağacım vardı. Şimdi azalttık 200 ağacımız kaldı. Masraflar ağır, masrafları çıkaramıyoruz. İkinci sebebi ise işçi bulunmuyor. Elmayı yetiştiriyoruz, toplayacak insan bulamıyoruz. Köylerde insan kalmadı, etraftan da gelmiyor. Üçüncüsü elmaları muhafaza edecek yerimiz yok. Soğuk hava depomuz olmadığı zaman da elmamızın değeri düşüyor" diye konuştu.

'BİR KÖYDEN ÇIKAN ELMA, SEBEN'İN KOMPLESİNDEN ANCAK ÇIKIYOR'

Ağaçlarının çok yaşlandığını ve yenileyemediğini söyleyen Sarıaslan, "İklim değişti biraz etkiledi, bakım da azaldı. Biz de artık eskisi gibi bakamıyoruz. Fidanlığımız 50-60 senelik. Artık yenileme yapamıyoruz. Elma üretimi bitmek üzere. Zaten her köyde sayılı insan kaldı. Önceden bir köyden çıkan elma üretimi, şimdi Seben'in tamamından ancak çıkıyor" dedi.