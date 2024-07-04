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        Arkadaş iki çift, aynı günde birbirlerine nikah şahidi oldu

        BOLU'da arkadaş 2 çift, aynı günde evlenip gelin ve damatlıkla birbirlerinin nikah şahidi oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 12:35 Güncelleme: 04.07.2024 - 12:40
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        Arkadaş iki çift, aynı günde birbirlerine nikah şahidi oldu
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        BOLU’da arkadaş 2 çift, aynı günde evlenip gelin ve damatlıkla birbirlerinin nikah şahidi oldu. Çiftlerin nikahını kıyan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, ilk defa böyle bir nikah merasimi ile karşılaştığını belirterek, çiftlere mutluluklar diledi.

        Bolu’da 4 arkadaş aynı gün ve saatte evlenmek için Bolu Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Evlendirme Birimi’ne başvurdu. Karaçayır Mahallesi’nde bulunan Bolu Belediyesi Nikah Salonu’nda dünyaevine girmek isteyen Ercan Gencer (30) ve Gülten Gökmen(30) çifti ile Kerem Yılmaz(24) ve Ümmü Gülsüm Durak (20) çifti için nikah töreni düzenlendi. Törende çiftlerin aileleri ile yakınları ve arkadaşları da hazır bulundu. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, “5 yıldır nikah kıyıyorum. Çok değişik bir deneyim olacak. Şimdi öğrendim. Dediler ki çift gelin, çift damat var ve birbirlerine şahitlik edecekler. İlk defa böyle bir nikah merasimi ile karşılaşıyorum” dedi. Başkan Özdemir’in nikahlarını kıydığı çift, birbirlerinin nikah şahidi olmaktan mutluluk duyduklarını belirti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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