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        Devrilen traktörün sürücüsü öldü; kaza kamerada

        BOLU'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen traktörün sürücüsü Emre Çiftçi (32) hayatını kaybetti, annesi Nezaket Çiftçi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 11:31 Güncelleme: 23.09.2024 - 11:35
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        Devrilen traktörün sürücüsü öldü; kaza kamerada
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        BOLU’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen traktörün sürücüsü Emre Çiftçi (32) hayatını kaybetti, annesi Nezaket Çiftçi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 07.30 sıralarında Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi’nde meydana geldi. Emre Çiftçi’nin yokuş aşağı inerken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybettiği traktör, kaldırıma çarpıp devrildi, ayrılan römork metrelerce ilerledikten sonra durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerinin kontrolünde, devrilen traktörün altında kalan sürücü Emre Çiftçi’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Römorkta bulunan annesi Nezaket Çiftçi ise yaralandı. Nezaket Çiftçi, ambulansla kaldırıldığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi altına alındı. Emre Çiftçi’nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

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