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        Bolu Dağı'nda sis ve yağmur; görüş mesafesi düştü

        BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde yağmur ve sis etkili oldu, görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 10:16 Güncelleme: 30.09.2024 - 10:20
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        Bolu Dağı'nda sis ve yağmur; görüş mesafesi düştü
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        BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde yağmur ve sis etkili oldu, görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

        Ankara ile İstanbul arasındaki önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sis etkili oldu. Bolu Dağı'nın Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle, görüş mesafesi, yaklaşık 20 metreye kadar düştü. Sis ve yağmur nedeniyle sürücüler, yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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