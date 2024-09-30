Sarı kodlu uyarı verilen Bolu'da sağanak
BOLU'da, meteorolojinin sarı kodlu uyarısı sonrası sağanak etkili oldu.
BOLU'da, meteorolojinin sarı kodlu uyarısı sonrası sağanak etkili oldu. Bazı kişiler yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığındı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz için sağanak uyarısı yaptı. Sarı kodlu uyarı verilen Bolu'da, sabah saatlerinde yağmur etkili oldu. Sağanak, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Bazı kişiler, yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Bazıları ise yağışa aldırmadan yürümeye devam etti.
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